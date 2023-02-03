Günlük burç yorumları (3 Şubat 2023)

Ay, Yengeç burcunda hareketine devam ediyor. Birikimlerinizi değerlendirmekle ilgili konular önünüze gelebilir.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Terfi talebinizi veya istediğiniz varsa bugün girişimde bulunabilirsiniz. En çok ihtiyacınız olduğunda, ailenizin yanınızda olduğunu unutmayın derim.
BOĞA
Bugün gezginler, yurtdışındaki yolculuklarının tadını sonuna kadar çıkarabilirler. Çevrenize daha olumlu bakarsanız onlar da size olumlu yaklaşır.
İKİZLER
Bugün geride kalmanıza neden olabilecek kayıtsızlığın ortaya çıkmasına izin vermeyin. Biraz maddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dikkat!
YENGEÇ
Arzu edilen bir pozisyona veya paraya ulaşmayı umanlar için bugün iyi bir gün olabilir. Eski anılar zihinsel olarak dikkatinizi dağıtabilir.
ASLAN
Emlak yatırımları bazı insanlar için iyi karlar sağlayabilir. Neden siz de onlardan olmayasınız? Bu konuda biraz cesur olun derim.
BAŞAK
Okült (din ve bilimin kapsamı dışında kalan doğaüstü inançlar ve uygulamalar) bilimler bugün size çekici gelebilir. Akademik bir yoldaysanız başarınızda daha iyisini yapmanız için hareket alabilirsiniz.
TERAZİ
Bugün maddi kaygılar yüzünden kendinizi köşeye sıkışmış bulabilirsiniz. Sadece ilgi alanlarınıza odaklanmak için bir mola alabilirsiniz.
AKREP
Bugün iş hayatında her türlü risk alma faaliyetinden kaçının. Önceki katılımlarınızı ve deneyimlerinizi düşünmek için biraz zaman ayırmalısınız.
YAY
Bugün önemli istihdam değişiklikleri veya profesyonel olarak ilerleme şansı var. Bekar ve özgür ruhlular için beklenmedik karşılaşmalar olabilir.
OĞLAK
Pozitiflik, neşe evde yayılabilir. Çok hızlı etkileşim kurmaktan kaçının ve bugün mümkünse sağa sola elleşmeyin.
KOVA
Bugün finansal istikrarın sağlanacağını düşünülebilirsiniz. Yeni ürünleriniz varsa tanıtmak için yaratıcı düşünmeniz gerekebilir. Çalışmaya bakın.
BALIK
Cevap vermekten çok dinlerseniz, çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Ve sonunda hayatınızda meydana gelen olumlu durumun farkına varırsınız.