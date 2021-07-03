Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 3 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

03.07.2021 - 07:04

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 1

Mars bu sefer de Uranüs ile kavgada

Kazalara ve şiddet olaylarına dikkat edilmesi gereken bir gün.  O nedenle bu günlerde iki kere daha dikkatli olmanız iyi olur.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 2

Koç

Maddi anlamda ani gelişmeler ve sürprizlere açık bir gün. Ani masraf kapıları önünüzde açılabilir. O nedenle daha temkinli ve hazırlıklı olun.

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Daha olumlu bir günden geçeceksiniz demek yanlış olmaz ama işi artık bugün işte bırakmanızda fayda var. Dikkatiniz dağılmaya müsait bir gün.

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Kardeşlerinizle ve arkadaşlarınızla sıkıntılı durumlardan geçmeniz mümkün bugün en iyisi kalabalıklardan biraz uzak kalmanız. Her konuya girmeyin.

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Eşiniz veya ortağınız tarafından baskılanacak olabilirsiniz. Kendinizi korumanızda fayda var. Durduk yerde tartışmaya tutuşma olasılığınız var.

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Bir anda karar değiştirmek veya karar alıp durumunuzda iyileştirmek adına adım atma eğiliminde bulunabilirsiniz. Sonuçlarını iyi hesaplamalısınız.

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 7

Başak

Bugün özellikle var olan ilişkinizde veya olabilecek bir ilişkinizde daha dikkatli ve özenli olmaya gayret edin. Manipülasyon diz boyu diyebilirim.

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Kendinizi gergin hissetmeniz çok mümkün. Ama diğer yandan da bir yanınız her şeyi bırak yürü git de diyor olabilir. Mümkünse biraz kendinizle kalın.

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Bu aralar evlilik, ortaklık konusunda kafanız karışıyorsa, bırakın karışık kalsın. Bu tip konuları toparlamak için doğru bir günden geçmiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 10

Yay

Her ne kadar sağlığınız konusunda her şey yolunda gidiyor gibi olsa da siz yine de başta kazalar olmak üzere kendinize dikkat etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Bugün ne yaparsanız yapın ama çiçek, böcek aşkınızı ilan etmeye kalkmayın. Sonra o buket güllerden reçel kaynatmak zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bugün sizin için angarya günü dersem yeridir. Evle ilgili abuk sabuk eksik tamamlama alışveriş ve temizlik gibi işlere kalkışmanız pek mümkün.

Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021 - 13

Balık

Evet, arkadaşlarınızla veya çalışma arkadaşlarınızla daha relaks bir gün geçirme planları yapmış olabilirsiniz ama gerilimlere açık bir gün.

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