Günlük burç yorumları - 3 Temmuz 2021

03.07.2021 - 07:04
Mars bu sefer de Uranüs ile kavgada
Kazalara ve şiddet olaylarına dikkat edilmesi gereken bir gün. O nedenle bu günlerde iki kere daha dikkatli olmanız iyi olur.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Maddi anlamda ani gelişmeler ve sürprizlere açık bir gün. Ani masraf kapıları önünüzde açılabilir. O nedenle daha temkinli ve hazırlıklı olun.
Boğa
Daha olumlu bir günden geçeceksiniz demek yanlış olmaz ama işi artık bugün işte bırakmanızda fayda var. Dikkatiniz dağılmaya müsait bir gün.
İkizler
Kardeşlerinizle ve arkadaşlarınızla sıkıntılı durumlardan geçmeniz mümkün bugün en iyisi kalabalıklardan biraz uzak kalmanız. Her konuya girmeyin.
Yengeç
Eşiniz veya ortağınız tarafından baskılanacak olabilirsiniz. Kendinizi korumanızda fayda var. Durduk yerde tartışmaya tutuşma olasılığınız var.
Aslan
Bir anda karar değiştirmek veya karar alıp durumunuzda iyileştirmek adına adım atma eğiliminde bulunabilirsiniz. Sonuçlarını iyi hesaplamalısınız.
Başak
Bugün özellikle var olan ilişkinizde veya olabilecek bir ilişkinizde daha dikkatli ve özenli olmaya gayret edin. Manipülasyon diz boyu diyebilirim.
Terazi
Kendinizi gergin hissetmeniz çok mümkün. Ama diğer yandan da bir yanınız her şeyi bırak yürü git de diyor olabilir. Mümkünse biraz kendinizle kalın.
Akrep
Bu aralar evlilik, ortaklık konusunda kafanız karışıyorsa, bırakın karışık kalsın. Bu tip konuları toparlamak için doğru bir günden geçmiyorsunuz.
Yay
Her ne kadar sağlığınız konusunda her şey yolunda gidiyor gibi olsa da siz yine de başta kazalar olmak üzere kendinize dikkat etmeniz gerekebilir.
Oğlak
Bugün ne yaparsanız yapın ama çiçek, böcek aşkınızı ilan etmeye kalkmayın. Sonra o buket güllerden reçel kaynatmak zorunda kalabilirsiniz.
Kova
Bugün sizin için angarya günü dersem yeridir. Evle ilgili abuk sabuk eksik tamamlama alışveriş ve temizlik gibi işlere kalkışmanız pek mümkün.
Balık
Evet, arkadaşlarınızla veya çalışma arkadaşlarınızla daha relaks bir gün geçirme planları yapmış olabilirsiniz ama gerilimlere açık bir gün.