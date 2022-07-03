Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 03.07.2022 - 00:09

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 1

Ay Aslan burcundaki hareketine devam ediyor. Sosyal faaliyetler, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 2

Koç

Duygularınızı dizginlemekte zorlanabilirsiniz, yine de abartılı ve yoğun tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Enerjinizi sportif aktivitelere yönlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Geçmişin kapısı aralanabilir kendinizi ait hissettiğiniz ve güvende olduğunuz yerlerde bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Duygu ve düşüncelerinizin yoğunlaşmasıyla bilgi almak, haberleşmek önem arz edebilir ve hız kazanabilir.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Manevi değerleriniz, sahip olduğunuz materyaller gündeminizde olabilir. Duyguların yarattığı karmaşa, harcamalarınıza da yansıyabilir.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Şahsi meseleleriniz, fiziksel ihtiyaçlarınız ön plana çıkabilir. Destek alıp vermek için elverişli şartlara sahipsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 7

Başak

Arka planda yürüttüğünüz konular kontrolden çıkabilir ve aynı anda alenen pek çok konuyla ilgilenmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Kişisel gelişiminize katkı sağlayacak etkinliklere katılabilir, ideallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak eylemlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Mesleki çalkantılarla meşgul olabilirsiniz. Karar alırken duygusal yaklaşımda bulunmanız olası.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 10

Yay

Akademik, hukuki veya evrensel konular ilginizi çekebilir. Keşif amaçlı gezi ve seyahat planları yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Başkalarının gelirleriyle alakadar olabilirsiniz. Finansal giriş çıkışlarda hızlanma söz konusu.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 12

Kova

İkili ilişkiler, ortaklıklar önem kazanabilir. Tarafsız tavır sergilemek zor olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022) - 13

Balık

İş yaşamına dair hissettiğiniz kaygıları gidermek adına bulunduğunuz yeri kalkındırma girişimleriniz olabilir.

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