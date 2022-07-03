Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 03.07.2022 - 00:09
Ay Aslan burcundaki hareketine devam ediyor. Sosyal faaliyetler, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak isteyebilirsiniz.
Koç
Duygularınızı dizginlemekte zorlanabilirsiniz, yine de abartılı ve yoğun tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Enerjinizi sportif aktivitelere yönlendirebilirsiniz.
Boğa
Geçmişin kapısı aralanabilir kendinizi ait hissettiğiniz ve güvende olduğunuz yerlerde bulabilirsiniz.
İkizler
Duygu ve düşüncelerinizin yoğunlaşmasıyla bilgi almak, haberleşmek önem arz edebilir ve hız kazanabilir.
Yengeç
Manevi değerleriniz, sahip olduğunuz materyaller gündeminizde olabilir. Duyguların yarattığı karmaşa, harcamalarınıza da yansıyabilir.
Aslan
Şahsi meseleleriniz, fiziksel ihtiyaçlarınız ön plana çıkabilir. Destek alıp vermek için elverişli şartlara sahipsiniz.
Başak
Arka planda yürüttüğünüz konular kontrolden çıkabilir ve aynı anda alenen pek çok konuyla ilgilenmeniz gerekebilir.
Terazi
Kişisel gelişiminize katkı sağlayacak etkinliklere katılabilir, ideallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak eylemlerde bulunabilirsiniz.
Akrep
Mesleki çalkantılarla meşgul olabilirsiniz. Karar alırken duygusal yaklaşımda bulunmanız olası.
Yay
Akademik, hukuki veya evrensel konular ilginizi çekebilir. Keşif amaçlı gezi ve seyahat planları yapabilirsiniz.
Oğlak
Başkalarının gelirleriyle alakadar olabilirsiniz. Finansal giriş çıkışlarda hızlanma söz konusu.
Kova
İkili ilişkiler, ortaklıklar önem kazanabilir. Tarafsız tavır sergilemek zor olabilir.
Balık
İş yaşamına dair hissettiğiniz kaygıları gidermek adına bulunduğunuz yeri kalkındırma girişimleriniz olabilir.