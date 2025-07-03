Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2025)

Aslan

Bugün sahne senin değil, kulisi tanıma zamanı. Göz önünde olmak yerine gözlemci olmak sana yeni farkındalıklar kazandıracak. Belki de seni etkileyen kişilerin gerçek yüzleriyle karşılaşabilir, bu fark edişle yeni kararlar alabilirsin. İş ortamında geri planda kalmak, strateji geliştirmek açısından çok verimli olacak. Aşk hayatında ise kontrolü biraz bırakmak gerekiyor; her duyguyu yönetmeye çalışmak yerine akışa bırakmak ilişkiyi rahatlatabilir. Yalnızsan, senden farklı dünyalara ait biri ilgi çekici gelebilir. Bugün egonu değil sezgilerini öne çıkar. Sessizliğin içinde gizli bir güç var, bunu fark ettiğinde her şey kolaylaşacak.