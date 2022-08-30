Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2022)

Haberler 30.08.2022 - 00:14
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Karşı cinsle güçlü ve olumlu ilişkiler kurabilir, kendinizi geliştireceğiniz alanlarla ilgilenebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
İkili ilişkilerinizde huzur ve denge arayabilirsiniz, kendi hakkınızdan feragat ederken ölçülü olmakta fayda var.
BOĞA
İş yerinde, çalışma ortamında ve bulunduğunuz yerlerde estetik kaygılarınız olabilir. Güzel şeylerin peşine düşebilirsiniz.
İKİZLER
Ruhunuzu dinlendiren ve zihninizi canlandıran aktivitelere ihtiyacınız olabilir, açık havada bulunmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
Ev ve aile yaşamını güzelleştirmek isteyebilir, dekorasyon ve bahçe gibi işlerle ilgilenebilirsiniz.
ASLAN
İletişim alanında nezaket ve hoşgörü önem kazanabilir, anlaşılma ihtiyacı duyabilirsiniz.
BAŞAK
Kendinizle baş başa kalmak yerine sevdğiniz insanlarla daha değerli ve huzurlu hissedebilirsiniz.
TERAZİ
Anne ile yoğun etkileşim, duygusal beslenme ihtiyacınız olabilir. Çevrenize karşı daha hassas hissedebilirsiniz.
AKREP
İnce düşünmekten dolayı aksiyon almakta çekinebilir, kendinizi yalnızken daha yaratıcı bulabilirsiniz.
YAY
Arkadaşlarınızla uyumlu ilişkiler geliştirebilir, ortaklı ve uzun vadeli planlar yapabilirsiniz.
OĞLAK
İş hayatında uyum sağlamanız gereken durumlara karşı dikkatli olmanız gerekebilir, yaptığınız işlerin size ait olduğunu anımsamanızda fayda var.
KOVA
Hukuki konularda şanslı olabilirsiniz, hak ve adalet getirecek haberler almanız mümkün.
BALIK
Finansal konularda yüzünüz gülüyor, çeşitli plan ve hamlelerin işlediğini görmeniz olası.