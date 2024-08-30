Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, nihayet Merkür ileri hareketine geçti artık anlaşmalar, sözleşmeler, iletişim, ulaşım konularındaki yavaşlık veya tekrar döngüleri sona eriyor. Gökyüzü 3 Eylül’de gerçekleşecek Başak yeniayına hazırlanırken bugün ev düzenlemeleri, duygusal konular, aile ve kökler ile ilişkilerde hem içsel hem de dışsal etkenler yoğunlukta olabilir. Bugün Venüs terazi burcundaki hareketine başlıyor.

23 Eylül tarihine kadar ilişkiler ve ortaklıklar konusuna daha çok önem vereceğiz. İkili ilişkilerin test edildiği zamanlardan geçeceğiz, 25 Mart tarihinde gerçekleşen Terazi Ay tutulmasında meydana gelen olayların gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Mart ayında hayatınızda sonlandırdığınızı düşündürdüğünüz ilişkiler bu dönemde tekrar gündemde olabilir. O dönemde başlayan işler yeni ortaklıklar ve iş birlikleri konusunu gündeme getirebilir.