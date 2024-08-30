Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 29 Ağustos 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, nihayet Merkür ileri hareketine geçti artık anlaşmalar, sözleşmeler, iletişim, ulaşım konularındaki yavaşlık veya tekrar döngüleri sona eriyor. Gökyüzü 3 Eylül’de gerçekleşecek Başak yeniayına hazırlanırken bugün ev düzenlemeleri, duygusal konular, aile ve kökler ile ilişkilerde hem içsel hem de dışsal etkenler yoğunlukta olabilir. Bugün Venüs terazi burcundaki hareketine başlıyor.

23 Eylül tarihine kadar ilişkiler ve ortaklıklar konusuna daha çok önem vereceğiz. İkili ilişkilerin test edildiği zamanlardan geçeceğiz, 25 Mart tarihinde gerçekleşen Terazi Ay tutulmasında meydana gelen olayların gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Mart ayında hayatınızda sonlandırdığınızı düşündürdüğünüz ilişkiler bu dönemde tekrar gündemde olabilir. O dönemde başlayan işler yeni ortaklıklar ve iş birlikleri konusunu gündeme getirebilir.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün yaşam alanlarınız ve aile ilişkileriniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Arkadaşlarınız, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili yaşadığınız zorlu süreçler değişmeye başlıyor. Taşınmak ve yer değişim konularını tekrar değerlendirmeniz gerekebilir. 

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün kardeşler, akrabalar ile yapılan işler, kariyer hayatınızda yapacağınız sözleşmeler, alım-satım konuları gündeminizde olabilir. Evinizde hobileriniz ile ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün eğitim, seyahat konusunda aldığınız kararlar ile ilgili harcamalarınızı, kazançlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Çocuklarınız veya aşk hayatınızla ilgili gelişmeler bugün sizi mutlu hissettirecektir. 

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün sağlığınız ve çalışma düzeninizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Beslenme konularında danışmanlık almak, diyete başlamak veya kilo sorunları ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Ev ve aile konularında ilişkilerin düzeldiği, uyumlu hale geldiği bir döneme giriyorsunuz. Ev dekorasyonu ile ilgilenmek, genel düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün eşiniz ve partnerinizle ilgili hislerinizi konuşmak isteyebilirsiniz. Ortaklarınızın veya partnerinizin sizden gizlediği, sakladığı konular gündeme gelebilir. Yeni bir bilgi öğrenebilir ve içsel anlamda büyük bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün genel sağlığınız ile ilgili konularda iyi haberler alabilirsiniz. Çalışanlarınız veya birlikte çalıştığınız insanlar ile ilgili sorunlarınızı çözmek uyumlu hale gelebilmek için pek çok fırsat ile karşılaşabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmak konusunda etrafınızdaki fırsatları gözlemleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün partneriniz veya çocuklarınız ile yaşanan sorunlarınızı çözmek adına bir adım atabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili konular, çalışma koşullarınızla ilgili konularda uzun süreli gelişmeler ve iyileşmeler meydana gelebilir. 

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün aileniz, kariyeriniz ile ilgili yaşanan eşitsizlik konularında çözüme ulaşabilirsiniz. Mahkemeler ve hukuk mücadelesi verdiğiniz konularda gelişmeler meydana gelebilir. 

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün kardeşler ve akrabalar konusunda yaşanan konular gündemde olabilir. Borç alacak ilişkileri, ticari konulara yaşanan tıkanıklar çözümlenebilir. Bir süredir suskun olduğunuz konularda düşüncelerinizi, fikirlerinizi ifade etme çabasında olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün ortaklarınızla ilgili finansal konular gündeminizde olabilir. Mali durumunuzu toparlamak amacıyla yeni bir birliktelik ve ortaklık konusu gündeminizde gelebilir. Eşiniz, kardeşlerinizden destek alabilir, kariyer konusunda yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün sağlığınız ile ilgili kontroller yaptırabilir, çalışma hayatınızla ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Hizmet aldığınız veya hizmet verdiğiniz kişiler ile vedalaşabilir, projelerinizi sonlandırabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Çocuklarınızın sağlık konuları veya yakınlarınızın sağlık konularıyla ilgili süreçler gündeminizde olabilir.

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