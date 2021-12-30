Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 09:13
Takıntılı bir gün yaşayabilirsiniz
İnatlaşmanın sık görüleceği ve durum, koşulların konuşmalarla incinebileceği bir gün. Çenenizi tutun biraz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Mevcut durumunuzu kontrol altına almak istiyorsanız seçimler yapmalısınız. Bunu yaparken kendinize iyi davranın ama.
Boğa
Her şeyin altından kalkabilecek güce elbette sahipsiniz ama arada durun. Şöyle bir soluk alın. Dinlenmeye gayret edin.
İkizler
Bitiremediğiniz şeyler için çok fazla endişelenmeyin. Baksanıza yıllarınız geçiyor. İşi gücü bugün artık bir kenara bırakın.
Yengeç
İş ve ev arasındaki zamanınızı akıllıca kullanın derim. Yarın akşam sevdiklerinizle mutlaka bir arada olmaya gayret edin.
Aslan
Kişisel ilişkilerinizi değerlendirin ve daha mutlu zamanlar için yatırım yapın kendinize. Mesela 2022’ye görev gibi gıcık olduğunuz tiplerle girmeyin.
Başak
Sosyal ağları sonuna kadar kullanmanızda fayda var bugün. İnternetten sağa sola bol bol laf edin. Bu iyi gelecek size.
Terazi
Kimin sizin için bir şeyler yaptığını ve yapacağını iyi yazın kafanıza. Bu konuda sorgulayın kendinizi ama çok da yıpratmayın olur mu.
Akrep
Bu yılı yüksek, şöyle iyi bir notla kapatmak istiyorsanız bir oyun planınızın olması gerekiyor. 2022’nin başrol oyuncusu neden siz olmayasınız?
Yay
Sizi aşağı çeken insanlarla kendi içinizde yüzleşin, böylece yeni yıla hayatınızdaki olumsuzluklardan arınmış olarak girebilirsiniz.
Oğlak
Hayat çok kısa neyi bekliyorsunuz? Aşka bırakın kendinizi. Şapkanızı önünüze koyun ve düşünün bu konuyu.
Kova
Açık sözlü olmak çoğu zaman kırıcıdır ama dikkatli konuşursanız olumlu sonuçlar alırsınız bugün.
Balık
Tamam bugün alışverişi hak ettiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartacak, kredi kartınızı ağlatmayacak hediyeler alın derim.