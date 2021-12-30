Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 09:13

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 1

Takıntılı bir gün yaşayabilirsiniz

İnatlaşmanın sık görüleceği ve durum, koşulların konuşmalarla incinebileceği bir gün. Çenenizi tutun biraz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 2

Koç

Mevcut durumunuzu kontrol altına almak istiyorsanız seçimler yapmalısınız. Bunu yaparken kendinize iyi davranın ama.

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 3

Boğa

Her şeyin altından kalkabilecek güce elbette sahipsiniz ama arada durun. Şöyle bir soluk alın. Dinlenmeye gayret edin.

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 4

İkizler

Bitiremediğiniz şeyler için çok fazla endişelenmeyin. Baksanıza yıllarınız geçiyor. İşi gücü bugün artık bir kenara bırakın.

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 5

Yengeç

İş ve ev arasındaki zamanınızı akıllıca kullanın derim. Yarın akşam sevdiklerinizle mutlaka bir arada olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 6

Aslan

Kişisel ilişkilerinizi değerlendirin ve daha mutlu zamanlar için yatırım yapın kendinize. Mesela 2022’ye görev gibi gıcık olduğunuz tiplerle girmeyin.

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 7

Başak

Sosyal ağları sonuna kadar kullanmanızda fayda var bugün. İnternetten sağa sola bol bol laf edin. Bu iyi gelecek size.

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 8

Terazi

Kimin sizin için bir şeyler yaptığını ve yapacağını iyi yazın kafanıza. Bu konuda sorgulayın kendinizi ama çok da yıpratmayın olur mu.

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 9

Akrep

Bu yılı yüksek, şöyle iyi bir notla kapatmak istiyorsanız bir oyun planınızın olması gerekiyor. 2022’nin başrol oyuncusu neden siz olmayasınız?

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 10

Yay

Sizi aşağı çeken insanlarla kendi içinizde yüzleşin, böylece yeni yıla hayatınızdaki olumsuzluklardan arınmış olarak girebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Hayat çok kısa neyi bekliyorsunuz? Aşka bırakın kendinizi. Şapkanızı önünüze koyun ve düşünün bu konuyu.

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 12

Kova

Açık sözlü olmak çoğu zaman kırıcıdır ama dikkatli konuşursanız olumlu sonuçlar alırsınız bugün.

Günlük burç yorumları (30 Aralık 2021) - 13

Balık

Tamam bugün alışverişi hak ettiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartacak, kredi kartınızı ağlatmayacak hediyeler alın derim.

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