Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 1

Ay, Oğlak burcuna geçti. Önem arz eden iş ve konuların halledilmesine olanak sağlayan bu transit ile sorumluluklarınıza odaklanabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Ayağınıza takılan taşlara aldırış etmeden ilerlemeye devam edebilirsiniz. Maddi nitelik taşıyan amaçlarınız olabilir.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Tamamen somut ve elle tutulabilir değerler peşinde koşabilirsiniz, disiplinli ve baskın bir karakterde hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Finans ve ekonomi alanlarında kaynaklarınızı değerlendirmek isteyebilir, lüks veya konforlu bulduğunuz harcamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Ortaklıklarda resmiyet söz konusu olabilir, ilişkilerinizde daha mesafeli bir tavrı benimsemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Gündelik rutinlerinizi etkileyen durumlar gerçekleşebilir, aynı amaç ve hırs doğrultusunda hareket eden insanlarla bir arada olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Maddesel anlamda konfor sağlamak, dekorasyon ve çeşitli lüks harcamalarda bulunmak isteyebilirsiniz. Çalışmaktan keyif alacağınız alanlar bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Gayrimenkul ve toprak alım satımı gündeminizde olabilir, aile kaynaklarını değerlendirme konusunda çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 9

AKREP

Duygusal bir bariyerin ardından iletişim kurmayı tercih edebilirsiniz, mesafeli bir anlayışı benimsemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 10

YAY

Ticari faaliyetler ve para ile ilgili alanlarla ilgilenebilirsiniz. Başarılı olmak için gereken özveri ve sabra sahip olduğunuzu fark edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Güvensiz hissedebilir ve bunu kuralcı bir tavır ile örtbas etmeye çalışabilirsiniz. Çalışkanlığınız ile göz doldurmanız olası.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 12

KOVA

Yalnız bir şekilde çalışmayı ya da vakit geçirmeyi daha iyi bulabilirsiniz, güçlü bir duruşa sahip oluşunuz içsel otoritenizi arttırabilir.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 13

BALIK

Hedeflerinizi planlarken geleneksel çizgilerle ilerlemeyi tercih edebilirsiniz, olgun insanlarla bir arada olmanız mümkün.

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