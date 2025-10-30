Günlük burç yorumları (30 Ekim 2025)

Akrep: Bugün derinleşme ve dönüşüm temaları ön planda. İçsel bir hesaplaşma ya da önemli bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Maddi konularda ise ortak kaynaklarla ilgili bir gelişme olabilir; bir borç, miras, sigorta ya da tazminat gibi meselelerde sonuç alabilirsiniz. Ancak duygusal olarak kendinizi sınırlandırmamak önemli. Güçlü hissetmek için önce kabullenmeniz gereken bazı gerçekler olabilir. Bugün bir sır açığa çıkabilir ya da siz bir konuda sırdaş olabilirsiniz. Sadakat ve güven kavramları üzerinden geçeceğiniz bu süreç size önemli dersler bırakacak.