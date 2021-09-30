Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021)

ntv.com.tr 30.09.2021 - 00:01
17.47'den sonra Ay boşlukta
Bugün aileniz için alışveriş yapmak adına harika bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ailenizin de işin içinde olduğu mal, mülk meseleleri varsa bunu toparlayıp değerlendirmek için yapılması gerekenleri yapın.
Boğa
Yatırımlara ve para kullanımınıza bugün özen gösterin. Gerekli dikkati gösterirseniz kazanırsınız.
İkizler
Bugün uzun süredir beklediğiniz veya oluşturduğunuz işleriniz hakkında güzel gelişmeler olabilir. Az kurcalayın bu durumu.
Yengeç
Ev almak, satmak, kiralamak için gayet olumlu bir gün ama işi eğer şansa bırakırsanız çok şanslı bir günde değilsiniz bilin.
Aslan
Sağlık konusunda baş ağrısı, boyun kasları ve alın bölgesine dikkat edin. Riskli hareketlerde bugün bulunmayın.
Başak
Çok daha olumlu bir günden geçebilirsiniz. Yeter ki bugün toleranslı olun her konuda. Yolunuz her açıdan açılabilir.
Terazi
İş konusunda sert konuşmalar ve kötü tepkiler çevrenizde uçuşabilir. Sizi ilgilendirmeyen konulara kesinlikle karışmayın.
Akrep
Öğrenciyseniz bugünü yapmanız gerekenler açısından olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Çalışın!
Yay
Dilekçeler, yazışmalar, imzalar, mühürler… Bunlarla ilgili bir şeyleriniz varsa sinirlenmeden sakin sakin yapmaya çalışın derim.
Oğlak
Mahkemelik bir mevzunuz varsa çevrenizden yardım alabilirsiniz ama karar verirken mutlaka tam bilen birinden görüş alın.
Kova
Aşk konusunda olumlu gelişmeler olabilir, fakat iş ve işle ilgili konularda tam bir kaos içine düşebilirsiniz. Dikkatli olun.
Balık
Karar vermeniz gereken konuların içinde, bir insanla görüşmek veya görüşmemek durumu varsa, bugün karar vermeyin derim.