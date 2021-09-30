Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 30.09.2021 - 00:01

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 1

17.47'den sonra Ay boşlukta

Bugün aileniz için alışveriş yapmak adına harika bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 2

Koç

Ailenizin de işin içinde olduğu mal, mülk meseleleri varsa bunu toparlayıp değerlendirmek için yapılması gerekenleri yapın.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 3

Boğa

Yatırımlara ve para kullanımınıza bugün özen gösterin. Gerekli dikkati gösterirseniz kazanırsınız.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 4

İkizler

Bugün uzun süredir beklediğiniz veya oluşturduğunuz işleriniz hakkında güzel gelişmeler olabilir. Az kurcalayın bu durumu.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Ev almak, satmak, kiralamak için gayet olumlu bir gün ama işi eğer şansa bırakırsanız çok şanslı bir günde değilsiniz bilin.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 6

Aslan

Sağlık konusunda baş ağrısı, boyun kasları ve alın bölgesine dikkat edin. Riskli hareketlerde bugün bulunmayın.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 7

Başak

Çok daha olumlu bir günden geçebilirsiniz. Yeter ki bugün toleranslı olun her konuda. Yolunuz her açıdan açılabilir.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 8

Terazi

İş konusunda sert konuşmalar ve kötü tepkiler çevrenizde uçuşabilir. Sizi ilgilendirmeyen konulara kesinlikle karışmayın.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 9

Akrep

Öğrenciyseniz bugünü yapmanız gerekenler açısından olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Çalışın!

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 10

Yay

Dilekçeler, yazışmalar, imzalar, mühürler… Bunlarla ilgili bir şeyleriniz varsa sinirlenmeden sakin sakin yapmaya çalışın derim.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Mahkemelik bir mevzunuz varsa çevrenizden yardım alabilirsiniz ama karar verirken mutlaka tam bilen birinden görüş alın.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 12

Kova

Aşk konusunda olumlu gelişmeler olabilir, fakat iş ve işle ilgili konularda tam bir kaos içine düşebilirsiniz. Dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2021) - 13

Balık

Karar vermeniz gereken konuların içinde, bir insanla görüşmek veya görüşmemek durumu varsa, bugün karar vermeyin derim.

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