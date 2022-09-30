Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 1

Ay, Yay burcuna geçti. İyimserlik ve neşe dört bir yanınızı kaplayabilir. Hukuki süreçler gündem olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)     

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 2

KOÇ

Yükseköğretim ve eğitim gibi akademik konularda şanslı olabilirsiniz. Öğrenmeye ihtiyaç duyduğunuz konuların bilgisi önünüze gelebilir.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 3

BOĞA

Maddenin ötesinde ruhsal konular ilginizi çekebilir, sahip olduğunuz somut değerlerden ziyade soyut konulara odaklanabilirsiniz

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Partnerinizden veya eşinizden romantik adımlar gelebilir, önemli hissettirecek sürprizlerle hoşnut edilebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

İş hayatından veya hayatın ünlük temposundan sıkılabilir biraz daha esneyip gevşeyebileceğiniz alanlara kaçmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Çocuklarla ilgilenmekten keyif alabilir, sevdiğiniz aktivitelerde bulunarak anın tadını çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Evde kalıp rahatlamak, dış dünyanın gereksinimlerinden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Doğa ile iç içe yapılan planlar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Seminer ve eğitim amaçlı kısa yolculuklar yapabilirsiniz, kendinizi geliştirmek esas amacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 9

AKREP

Kendinizle ilgili sahip olduğunuz karamsar fikirler dağılabilir ve yerine olumlu yargıları alabileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 10

YAY

Potansiyelinizi yansıtmak için başkalarıyla etkileşim kurma ihtiyacı duyabilir, diğerlerinden güç aldığınızı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Planladığınız hayat ve gelecek için içsel bir muhakeme yapabilirsiniz, kendinize karşı adil bir yaklaşım sergilemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 12

KOVA

Arkadaşlarınızla ve ait hissettiğiniz gruplarla çeşitli faaliyetlere katılabilirsiniz. Size iyi gelebilecek yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2022) - 13

BALIK

Aile statüsü ve toplumsal rolünüz gibi sizi tanıtan taraflarınızı gururla taşıyabilir, geliştirmek için çaba sarf edebilirsiniz.

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