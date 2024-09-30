Günlük burç yorumları (30 Eylül 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün Ay başak burcunda olacak. Sabah saatlerinde Venüs ile arasındaki uyumlu etkileşim ilişkilerde derinlik ve detaycılık konularına daha fazla temas etme ihtiyacında olabilirsiniz. Terazi burcunda Güneş ve Merkür’ün kavuşum etkisinde olması, ilişkiler, işbirlikleri konusunda iletişim yoğunluğunun artacağını gösteriyor. Olaylara başkalarının penceresinden bakabilmek ve empati yapabilme yeteneğimiz sınanabilir. Egonun tuzaklarından sıyrılarak, içinde bulunduğunuz durumu muhakeme ederek iletişime geçmelisiniz. Gün batımına yaklaşırken Ay ile Satürn arasındaki karşılık açısı duygularınızın anlaşılmadığını, sınırlandırılmaya çalışıldığınızı ve detaylar sebebiyle bütünü kaçırdığınızı hissedebilirsiniz. Mars’ın Sirius hattına geldiği bugün hayvanlar ile ilgili üzücü haberlerin gündeme taşınabileceğini, köpek ısırıkları, saldırılarına dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Ancak Mars ile Satürn arasındaki olumlu açı, herhangi bir eyleme geçerken destekleneceğimizi gösteriyor. Özellikle ticari anlamda satışları hareketlendiren bir etki ile karşı karşıya kalabiliriz.