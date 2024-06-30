Günlük burç yorumları (30 Haziran 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 30 Haziran 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün iletişim konusunda aksaklıklar, iletişim kazaları meydana gelebilir. Duygularımızı ifade etmek isterken aceleci, sabırsız davranışlar sergileyebiliriz. Alışveriş yaparken düşünmeden karar verilen şeyler sonrasında pişmanlık hissettirebilir. Öğleden sonra duygusal açıdan manipüle edilebilir durumda olabiliriz. Değer verdiğimiz şeyleri kaybetmemek için çaba sarf etmemiz gereken bir gün.