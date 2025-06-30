Günlük burç yorumları (30 Haziran 2025)

Boğa

Bugün konfor alanından biraz çıkman gerekebilir. Belki yeni bir görev, belki farklı bir ortam seni bekliyor olacak. Bu durum seni başta huzursuz edebilir ama uzun vadede gelişimini destekleyecek. Maddi konularda ufak hesaplar yapma ihtiyacı hissedebilirsin; fazla endişelenme, düzen kurduğunda her şey daha kolay akacak. Aşk hayatında ise sakinliğini koruman önemli. Partnerinle olan bağların güçlü ama biraz monotonlaşmış olabilir. Küçük bir sürprizle bu durağanlığı kırabilirsin.