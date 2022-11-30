Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 1

Ay, Balık burcuna geçti. Hızlı gelişen durumlara kolaylıkla adapte olabilirsiniz, belirsizliklere karşı dikkatli olmakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Yaratıcı yatırımların ön planda olmasıyla kendi kendinize tasarılarda bulunmayı tercih edebilirsiniz. Yardım çalışmalarında bulunmanız söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Sosyal projelerde yer almak, çeşitli kalabalık organizasyonlarda bulunmak için istekli olabiirsiniz. Duygularınızı dengelemek için yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Toplumsal imajınızda bazı değişiklikler meydana gelebilir, unvan ve konum gibi sahip olduğunuz değerlerin ilişkilerinizden etkilenmesi mümkün.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Çocuk kalbiyle öğrenilen değer ve düşünce yapısı ile hareket ederek karar almaya meyilli olabilirsiniz, vicdani hamleler kendini hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Aşırı duyarlı ve duygusal hissederek tepkisel tavırlar sergilememenizde yarar var. Bilinmeyene dair gerçekçi bir bakış açısı geliştirin derim.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Romantik ilişkilerinizde ebeveyn figürü aramaya çalışabilir, salt bir şefkatin peşine düşebilirsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı besleneceğiniz kişilerle bir arada olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Çalışma ortamı ve sorumlulukların temposundan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı koruyucu bir kalkan gibi davranmanız söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 9

AKREP

Çocuklarla duygusal bağ kurmak, yaratıcı faaliyetlerde bulunmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Duygularınızdaki yoğunluk diğer insanlarla paylaşılmayı istiyor.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 10

YAY

Yaşam alanınızda yapılan düzenlemeler ve yer değişiklikleri gündeme gelebilir. Kendi hayatınıza dair dışarıdan bir bakış açısına sahip olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Öğrenmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve haberleşmek için yakın çevrenizle yoğun bir etkileşimde olabilirsiniz. Duygusal kontak kurarak yalnızlığınızı paylaşmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 12

KOVA

Maddi kazançların manevi yönden desteklenmesiyle kendinizi şımartacağınız harcamalarda bulunabilirsiniz. Finansal anlamda bolluk ve bereket kapınızı çalabilir.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022) - 13

BALIK

Şahsi meseleler önem ve hız kazanırken benmerkezci bir tavrı benimsemeniz olası. Objektif olmak zor gelse bile duygu ve düşüncelerinizi daha kolay ifade edebilirsiniz.

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