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Günlük burç yorumları (30 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 08:17

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 1

Ay Balık burcunda ilerliyor. Daha mistik adeta gönül gözü ile görmek deyimini yaşayabileceğiniz bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 2

Koç

Her söylenene inanmayın, her gördüğünüzü kabul etmeyin ama hislerinize güvenmekten çekinmeyin. Sizi rahatsız eden şeyler daha ileri gitmenize yardım edebilir.

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 3

Boğa

Hayalleriniz için büyük fedakârlıklarda bulunmayı göze alabilirsiniz. Edineceğiniz bu tutum sizi bambaşka amaçlara yolculuğa çıkarabilir.

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 4

İkizler

Otorite ve patronlarınızla daha içten bağ kurabilir, çalışan-işveren ilişkisinin dışında güzel ilişkiler kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 5

Yengeç

Ruhunuzun bulunduğunuz yerden başka yerlere ait olduğunu hissedebilirsiniz. Uzun vadeli planlarınızı gözden geçirmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 6

Aslan

Bolluk ve bereketin sizden yana olduğu bir gün. Eşinizle birlikte bunun tadını çıkarma hakkına sahipsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 7

Başak

İkili ilişkilerinizde ve evliliğinizde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kutlamalar ve sevinç gözyaşları gününüze eşlik edebilir.

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 8

Terazi

Sorumluluklar, ev işleri ve dahası rutinlerde şans sizi kolluyor. Temizlik yaparken bulduğunuz bozuklukları nasıl değerlendireceğinizi düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 9

Akrep

Bugün keyif günü. Kendinizi sevdiğiniz şeylerle ödüllendirin, hayatın her alanını yaşamaktan haz alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 10

Yay

Ailenizle konuşmaya dahi gerek kalmadan onları hissedebilirsiniz. Taşınamaz eşyalar konusunda fikir alışverişi yapmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 11

Oğlak

Duygusal taahhütlerde bulunurken sorumluluklarınızın üstüne çıkabilirsiniz. İlerleyen zamanları düşünerek daha tutarlı olmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 12

Kova

Duygusal sebepli harcamalar yapabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissetmek için buna ihtiyacınız olabilir. Güle güle harcayın.

Günlük burç yorumları (30 Mart 2022) - 13

Balık

Dalgınlık, alınganlık gibi hayatınızdan aldığınız keyfi azaltan hislerle karşılaşabilirsiniz. Herkesin farklı bir hayat yaşadığını unutmayın.

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