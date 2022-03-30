Günlük burç yorumları (30 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 08:17
Ay Balık burcunda ilerliyor. Daha mistik adeta gönül gözü ile görmek deyimini yaşayabileceğiniz bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Her söylenene inanmayın, her gördüğünüzü kabul etmeyin ama hislerinize güvenmekten çekinmeyin. Sizi rahatsız eden şeyler daha ileri gitmenize yardım edebilir.
Boğa
Hayalleriniz için büyük fedakârlıklarda bulunmayı göze alabilirsiniz. Edineceğiniz bu tutum sizi bambaşka amaçlara yolculuğa çıkarabilir.
İkizler
Otorite ve patronlarınızla daha içten bağ kurabilir, çalışan-işveren ilişkisinin dışında güzel ilişkiler kurabilirsiniz.
Yengeç
Ruhunuzun bulunduğunuz yerden başka yerlere ait olduğunu hissedebilirsiniz. Uzun vadeli planlarınızı gözden geçirmenizde fayda var.
Aslan
Bolluk ve bereketin sizden yana olduğu bir gün. Eşinizle birlikte bunun tadını çıkarma hakkına sahipsiniz.
Başak
İkili ilişkilerinizde ve evliliğinizde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kutlamalar ve sevinç gözyaşları gününüze eşlik edebilir.
Terazi
Sorumluluklar, ev işleri ve dahası rutinlerde şans sizi kolluyor. Temizlik yaparken bulduğunuz bozuklukları nasıl değerlendireceğinizi düşünebilirsiniz.
Akrep
Bugün keyif günü. Kendinizi sevdiğiniz şeylerle ödüllendirin, hayatın her alanını yaşamaktan haz alabilirsiniz.
Yay
Ailenizle konuşmaya dahi gerek kalmadan onları hissedebilirsiniz. Taşınamaz eşyalar konusunda fikir alışverişi yapmanız gerekebilir.
Oğlak
Duygusal taahhütlerde bulunurken sorumluluklarınızın üstüne çıkabilirsiniz. İlerleyen zamanları düşünerek daha tutarlı olmakta fayda var.
Kova
Duygusal sebepli harcamalar yapabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissetmek için buna ihtiyacınız olabilir. Güle güle harcayın.
Balık
Dalgınlık, alınganlık gibi hayatınızdan aldığınız keyfi azaltan hislerle karşılaşabilirsiniz. Herkesin farklı bir hayat yaşadığını unutmayın.