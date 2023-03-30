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Günlük burç yorumları (30 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 1

Ay, öğleden sonra, gece yarısına kadar saat: 16:45 ile 01:31 arasında boşlukta olacak bu süre zarfında ne yapmıyoruz? Yeni bir şeye başlamıyoruz.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 2

KOÇ

“Ama bir dakika siz konuşmamızı yanlış anlamış olabilir misiniz?” diye başlayan diyaloglara maruz kalabilirsiniz. Paranıza sahip çıkın. 

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 3

BOĞA

Hizmet alıp verdiğiniz insanlarla ucundan bir sürtüşme yaşamanız olası, tabi bu işin ucu yine maddi konulara dokunacak. Daha dikkatli olun derim.  

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Gökyüzü bugün sizin için iyi bir uyum içinde olacak ve para kazanmak için bolca şansınız olacak. Bugünü etkili bir biçimde kullanabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

İşte bugün gerine gerine kendinize güzel bir tatil hediye etme günü, bugün kafanızı boşaltmak için fena değil. Çevrenizden yalıtın kendinizi.  

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 6

ASLAN

Kaybınız kazanca dönüşebilir. Sonuçta size fayda sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor olabilirsiniz, bu konuda daha özenli olun derim.  

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Hafta içindeki yaşadığınız o gümbürtü patırtının lehinize döndüğü haberi gelebilir. O nedenle sürprizlere açık bir günden geçebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Firmanızı hızla büyütmek için daha fazla iş seçeneğini ortaya çıkarabilirsiniz. Çevrenizle daha olumlu ilişkiler kurmanızda gerekebilir.  

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 9

AKREP

Kime ne kadar para verdiğinizin aldığınızın hesabını yapmak için hoş bir gün olmayabilir. Bugün biraz daha duygusal konularda kalın derim.  

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 10

YAY

Şirketinizin genişlemesine yardımcı olabilecek oldukça büyük bir gelişme yaşayabilirsiniz.  Para konularına bugün daha çok dikkat edin. 

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Bugün yurtdışı konularında, özellikle dış ticaretle ilgili konularda girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 12

KOVA

Önemli birinin yardımıyla çabalarınızdan kazanç sağlayabilirsiniz. Bir terfi umuyor olabilirsiniz. Bir iş teklifi kapınızı çalabilir. Fırsatları kollayın.  

Günlük burç yorumları (30 Mart 2023) - 13

BALIK

Dünden kalan işlerin devamı için ideal bir gün, idari işler içinde öyle, o nedenle elinizi masaya sertçe vurup konuşmalar yapabilirsiniz. 

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