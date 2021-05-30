Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 30.05.2021 - 04:45

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 1

Ve ünlü Merkür retrosu başlıyor! 

İletişime, elektronik aletlere dikkat ve yeni bir işe başlamayı çok tercih etmeyin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 2

Koç

Bugün yardım etmek ve insanlara daha faydalı bir şeyler yapmak için kolları sıvamanın günü dersek yeridir. Böyle bir eylem ruhunuzu iyileştirir.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 3

Boğa

İşle ilgili telefonlarınız çalabilir, asla ilgilenmeyin. Sorunlar hep olur ve çözümler biraz daha bekleyebilir. Bu günü kendinize ayırın.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Sevgili İkizler, bugün kendinizi biraz çalışmaya vermeniz çok doğal çünkü muhtemelen orayı burayı karıştırırken yapmanız gerekenler ortaya dökülecektir.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

Kendinizi bugün sessiz sakin bir yer ararken bulabilirsiniz. O nedenle mümkün olduğunca insanlardan uzak kalmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 6

Aslan

“Güzel bir tatil günü.” Diyebiliriz sevgili aslanlarım. Kendinizi çok daha rahat ve iyi hissedebilirsiniz. Bunu hiçbir şeyin gölgelemesine müsaade etmeyin.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 7

Başak

Bugün günlük koşturmanızda biraz daha hızlanma olabilir. Ama sağlığınıza daha da fazla dikkat etmeniz gerekecek.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 8

Terazi

Aşk ve ilişkiler konusunda çok daha verimli bir günden geçeceksiniz demek yanlış olmaz. Çevrenizi iyi takip edin aş adına hoş şeyler olabilir.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Sevgili akreplerim bugün ailenizle, akrabalarınızla hoş zamanlar, sohbetler olabilir. Eskileri çok da fazla açamamaya gayret ederek iyi zaman geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 10

Yay

Arkadaşlarınızla güzel bir Pazar sohbeti yapmanız için iyi bir zaman. O nedenle atın kendinizi telefon hatlarına ve bol bol konuşun. Bu size iyi gelir.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

Tatil günü para mevzuuna çok girmeden, ama olabilecek fırsatları da es geçmeden gününüzü değerlendirebilirsiniz. Merkür retrosuna dikkat!

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 12

Kova

Çekirdek ailenizle karşı karşıya gelmediğiniz sürece, bugün güzel bir tatil günü olabilir sizin için. O nedenle kendinizi biraz daha özel hayatınıza bırakın.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021) - 13

Balık

Bugünü meditasyon, ibadet artık her neye inanıyorsanız o mevzularda konsantre olarak geçirebilirsiniz. Bu sizi yenileyecektir.

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