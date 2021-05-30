Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 30.05.2021 - 04:45
Ve ünlü Merkür retrosu başlıyor!
İletişime, elektronik aletlere dikkat ve yeni bir işe başlamayı çok tercih etmeyin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün yardım etmek ve insanlara daha faydalı bir şeyler yapmak için kolları sıvamanın günü dersek yeridir. Böyle bir eylem ruhunuzu iyileştirir.
Boğa
İşle ilgili telefonlarınız çalabilir, asla ilgilenmeyin. Sorunlar hep olur ve çözümler biraz daha bekleyebilir. Bu günü kendinize ayırın.
İkizler
Sevgili İkizler, bugün kendinizi biraz çalışmaya vermeniz çok doğal çünkü muhtemelen orayı burayı karıştırırken yapmanız gerekenler ortaya dökülecektir.
Yengeç
Kendinizi bugün sessiz sakin bir yer ararken bulabilirsiniz. O nedenle mümkün olduğunca insanlardan uzak kalmanızda fayda var.
Aslan
“Güzel bir tatil günü.” Diyebiliriz sevgili aslanlarım. Kendinizi çok daha rahat ve iyi hissedebilirsiniz. Bunu hiçbir şeyin gölgelemesine müsaade etmeyin.
Başak
Bugün günlük koşturmanızda biraz daha hızlanma olabilir. Ama sağlığınıza daha da fazla dikkat etmeniz gerekecek.
Terazi
Aşk ve ilişkiler konusunda çok daha verimli bir günden geçeceksiniz demek yanlış olmaz. Çevrenizi iyi takip edin aş adına hoş şeyler olabilir.
Akrep
Sevgili akreplerim bugün ailenizle, akrabalarınızla hoş zamanlar, sohbetler olabilir. Eskileri çok da fazla açamamaya gayret ederek iyi zaman geçirebilirsiniz.
Yay
Arkadaşlarınızla güzel bir Pazar sohbeti yapmanız için iyi bir zaman. O nedenle atın kendinizi telefon hatlarına ve bol bol konuşun. Bu size iyi gelir.
Oğlak
Tatil günü para mevzuuna çok girmeden, ama olabilecek fırsatları da es geçmeden gününüzü değerlendirebilirsiniz. Merkür retrosuna dikkat!
Kova
Çekirdek ailenizle karşı karşıya gelmediğiniz sürece, bugün güzel bir tatil günü olabilir sizin için. O nedenle kendinizi biraz daha özel hayatınıza bırakın.
Balık
Bugünü meditasyon, ibadet artık her neye inanıyorsanız o mevzularda konsantre olarak geçirebilirsiniz. Bu sizi yenileyecektir.