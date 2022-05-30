Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 30.05.2022 - 00:01
İkizler burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Bununla birlikte yeni eğitim kararı alınabilir, yeni yerler gezme ve görmeye yönelik planlar yapabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi çok daha güçlü ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilir, yeni başlangıçlar yapabilir, iletişimde farklı bir tarz benimseyebilirsiniz.
Boğa
Ticaret ile para kazanmaya girişebilirsiniz. Gereken özveriyi sağlayacak potansiyele sahip olabilirsiniz.
İkizler
-Kendime yeni bir ben lazım- diyenleriniz olabilir. Sizin her haliniz, her olayın üstesinden gelmenizi sağlayacak yeterliliğe sahip. Farkındalığınızı geliştirmeye çalışabilirsiniz.
Yengeç
İç sesiniz ile çatışabilir, fikirsel ayrılıkları bir çırpıda unutup daha iyiye daha güzele odaklanabilirsiniz.
Aslan
Sosyal gruplar ve mecralarda adeta sözcü olabilir, kitleleri etkiniz altına kolaylıkla alabilirsiniz.
Başak
Sözlü iletişime olan doğal yeteneğiniz ile parlayabilir, insanlarla daha yoğun etkileşim kuracağınız alanlara yönelebilirsiniz.
Terazi
Öğrenmeye ve öğretmeye merakınız artabilir. Yeni araştırmalar ve kitaplarla alâkadar olabilirsiniz.
Akrep
Eşinizle hoş sohbetler edebilmek, başkaları hakkında fikir alışverişinde bulunabilmek arzusu içinde olabilirsiniz.
Yay
Ortaklıklarınıza ve kurduğunuz ilişkilere dikkat etmeniz gerekebilir. Konuşurken ve yorumlarken daha öznel olun.
Oğlak
Yeni bir pozisyona geçebilir, halkla daha yakın olacağınız alanlarda görevlendirilebilir veya bulunabilirsiniz.
Kova
Sahne sanatlarıyla ilgilenebilir, çocuklarınızla kültürel faaliyetlere katılabilirsiniz.
Balık
Emlak ve gayrimenkul konularında görüşmeler yapabilirsiniz. Alım/satım söz konusu olabilir.