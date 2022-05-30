Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 30.05.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 1

İkizler burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Bununla birlikte yeni eğitim kararı alınabilir, yeni yerler gezme ve görmeye yönelik planlar yapabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 2

Koç

Kendinizi çok daha güçlü ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilir, yeni başlangıçlar yapabilir, iletişimde farklı bir tarz benimseyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Ticaret ile para kazanmaya girişebilirsiniz. Gereken özveriyi sağlayacak potansiyele sahip olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 4

İkizler

-Kendime yeni bir ben lazım- diyenleriniz olabilir. Sizin her haliniz, her olayın üstesinden gelmenizi sağlayacak yeterliliğe sahip. Farkındalığınızı geliştirmeye çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

İç sesiniz ile çatışabilir, fikirsel ayrılıkları bir çırpıda unutup daha iyiye daha güzele odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Sosyal gruplar ve mecralarda adeta sözcü olabilir, kitleleri etkiniz altına kolaylıkla alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 7

Başak

Sözlü iletişime olan doğal yeteneğiniz ile parlayabilir, insanlarla daha yoğun etkileşim kuracağınız alanlara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Öğrenmeye ve öğretmeye merakınız artabilir. Yeni araştırmalar ve kitaplarla alâkadar olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Eşinizle hoş sohbetler edebilmek, başkaları hakkında fikir alışverişinde bulunabilmek arzusu içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 10

Yay

Ortaklıklarınıza ve kurduğunuz ilişkilere dikkat etmeniz gerekebilir.  Konuşurken ve yorumlarken daha öznel olun.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Yeni bir pozisyona geçebilir, halkla daha yakın olacağınız alanlarda görevlendirilebilir veya bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 12

Kova

Sahne sanatlarıyla ilgilenebilir, çocuklarınızla kültürel faaliyetlere katılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2022) - 13

Balık

Emlak ve gayrimenkul konularında görüşmeler yapabilirsiniz. Alım/satım söz konusu olabilir.

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