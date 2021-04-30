Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021)

ntv.com.tr 30.04.2021 - 00:00
Gergin bir gün. Otorite ile sorun yaşanabilir.
Güneş, Uranüs denilen canlı bomba ile el ele. Kalp sorunlarına, tansiyona ve olaylara açık bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İş para akışında güzel olabilecek bir gün, özellikle uzak yerlerden gelebilecek paralara ve insanlara, haberlere dikkat edin. Enteresan fırsatların kapınızı çalması söz konusu olabilir.
Boğa
Artık hafta başından beri sizi takip eden kara bulutlar yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Merak etmeyin, çok daha iyi bir zamana doğru ilerliyorsunuz. Sadece az, biraz sabır.
İkizler
Sevgili ikizler her şeyi bir yana bırakın ve ilham perilerinizi dolu dizgin çalıştırın. Bu arada vurgu bilinmezlikler alanında olduğu için bugün ve hafta sonu fincanını kapatan sizi bulsun.
Yengeç
Sevgili yengeçler, tamam abuk sabuk bir sürü tuhaflıktan geçtiniz ama artık bugün bir Cuma tatil havasına girin. Yeni insanlarla tanışmayı kaynaşmayı falan hedefleyin.
Aslan
Bugün daha eleştirel gözlüklerle bakabilirsiniz çevrenize. Bence yapmayın. Siz eleştiri yapacaksınız da çevrenizdekiler bunu dikkate mi alacak? Terslendiğinizle kalırsınız.
Başak
Tutkulu aşklara yelken mi açsanız ne? Hayatın zaten yeterince yükünü yaşadınız ve dünyaya da bir kere geliyorsunuz. Daha ne bekliyorsunuz? Tutkulu mutkulu aşk aşktır atın kendinizi.
Terazi
Sevgili teraziler bugün aslında sizin için kilit bir gün olabilir. Özellikle önümüzdeki ayları planlarsanız bu planlar yerli yerine oturur gibi durmakta. O nedenle plan yapın.
Akrep
Sevgili akrepler, manevi açıdan zorlu zamanların bitmesine az kaldı. Hazır Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü açıları iyiyken para konusuna biraz zaman harcayın.
Yay
Sevgili yaylar bugün ve hafta sonu mümkünse aile büyüklerine zaman harcadığınız taktirde enteresan gelişmeler ve aydınlanmalar yaşamanız mümkün gibi görünmekte.
Oğlak
Canım oğlaklarım zorlu bir haftayı geride bırakıyorsunuz. O nedenle bugün maddi, manevi ne varsa toparlanın derim. Önünüzde hoş ve iyi bir zaman aralığı var. Değerlendirin!
Kova
Sevgili kovalar, bugün sizin için biraz iyi biraz kötü bir gün diyebiliriz. Özellikle iş çalışma koşullarında fena değil, ama gelin görün ki aile ilişkilerinde durum pek de parlak olmayabilir.
Balık
Gerçek mi, değil mi? diye bir oyun olsa bugün oynadığınız oyunun adı bu olurdu herhalde. Bugün ve hafta sonu sizi şaşırtacak, aklınızı karıştıracak olaylara hazır olun.