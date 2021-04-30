Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

ntv.com.tr 30.04.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 1

Gergin bir gün. Otorite ile sorun yaşanabilir.

Güneş, Uranüs denilen canlı bomba ile el ele. Kalp sorunlarına, tansiyona ve olaylara açık bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 2

Koç

İş para akışında güzel olabilecek bir gün, özellikle uzak yerlerden gelebilecek paralara ve insanlara, haberlere dikkat edin. Enteresan fırsatların kapınızı çalması söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 3

Boğa

Artık hafta başından beri sizi takip eden kara bulutlar yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Merak etmeyin, çok daha iyi bir zamana doğru ilerliyorsunuz. Sadece az, biraz sabır.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 4

İkizler

Sevgili ikizler her şeyi bir yana bırakın ve ilham perilerinizi dolu dizgin çalıştırın. Bu arada vurgu bilinmezlikler alanında olduğu için bugün ve hafta sonu fincanını kapatan sizi bulsun.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler, tamam abuk sabuk bir sürü tuhaflıktan geçtiniz ama artık bugün bir Cuma tatil havasına girin. Yeni insanlarla tanışmayı kaynaşmayı falan hedefleyin.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 6

Aslan

Bugün daha eleştirel gözlüklerle bakabilirsiniz çevrenize. Bence yapmayın. Siz eleştiri yapacaksınız da çevrenizdekiler bunu dikkate mi alacak? Terslendiğinizle kalırsınız.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 7

Başak

Tutkulu aşklara yelken mi açsanız ne? Hayatın zaten yeterince yükünü yaşadınız ve dünyaya da bir kere geliyorsunuz. Daha ne bekliyorsunuz? Tutkulu mutkulu aşk aşktır atın kendinizi.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 8

Terazi

Sevgili teraziler bugün aslında sizin için kilit bir gün olabilir. Özellikle önümüzdeki ayları planlarsanız bu planlar yerli yerine oturur gibi durmakta. O nedenle plan yapın.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 9

Akrep

Sevgili akrepler, manevi açıdan zorlu zamanların bitmesine az kaldı. Hazır Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü açıları iyiyken para konusuna biraz zaman harcayın.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar bugün ve hafta sonu mümkünse aile büyüklerine zaman harcadığınız taktirde enteresan gelişmeler ve aydınlanmalar yaşamanız mümkün gibi görünmekte.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 11

Oğlak

Canım oğlaklarım zorlu bir haftayı geride bırakıyorsunuz. O nedenle bugün maddi, manevi ne varsa toparlanın derim. Önünüzde hoş ve iyi bir zaman aralığı var. Değerlendirin!

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 12

Kova

Sevgili kovalar, bugün sizin için biraz iyi biraz kötü bir gün diyebiliriz. Özellikle iş çalışma koşullarında fena değil, ama gelin görün ki aile ilişkilerinde durum pek de parlak olmayabilir.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021) - 13

Balık

Gerçek mi, değil mi? diye bir oyun olsa bugün oynadığınız oyunun adı bu olurdu herhalde. Bugün ve hafta sonu sizi şaşırtacak, aklınızı karıştıracak olaylara hazır olun.

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