Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 30.01.2022 - 09:09

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 1

Bugün gülümseme zamanı

Ne olursa olsun bugün gülümseyin. Problemleri gülümsemeseniz de yaşıyorsunuz. Bari işi biraz deliliğe vurun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 2

Koç

Eve ve ilişkilere biraz daha zaman ayırmanız gerekebilir, ancak doğru tavırla bunu yaparsanız yerini bulacaktır. Üslubunuza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 3

Boğa

Kaybedilen zamanı telafi edecek özel planlar yaparak duygusal ilişkiniz olan birinin kalbini tekrar fethedebilirsiniz. Katı kuralları biraz rafa kaldırın.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 4

İkizler

Bugün çok iyi tanıdığını düşündüğün biri seni hayal kırıklığına uğratabilir. En yakınınız da olsa mesafe koymayı bilin.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Bugün tek başınıza kalıp depresif saatler geçirmenize hiç gerek yok. Sizi gülümsetecek insanlarla bir arada olmaya zorlayın kendinizi.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 6

Aslan

Bugün kıskançlığının sizi çıldırtmasına asla müsaade etmeyin. Kıskançlık yetersizlik duygusunun dışa vurumundan ibarettir. Koruyun ruhunuzu.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 7

Başak

Sizi anlayan biriyle kalpten kalbe konuşmak, ilişkinizle ilgili sorunlara farklı tepki vermenizi sağlayacaktır. Kendinize ve ilişkilerinize şans tanıyın.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 8

Terazi

Bugün çok fazla plan yaparak aklınızı bulandırmayın. Aksi takdirde günün sonunda “Sahi ben ne yaptım ki?” derken buluverirsiniz kendinizi.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 9

Akrep

Bugün bir yanınız hadi kalk gidelim derken diğer yanınız otur oturduğun yerde diyebilir. Kahve dostlar bu zamanlar için var.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 10

Yay

Tamam bugün de evinizde oturun. Ortalığı toparlayın, kendinize şöyle bir çeki düzen verin. Bu anlamda kullanın bugünü derim.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Bugün aklınıza bir mola vermeniz size gerçekten iyi gelebilir. Biraz insanlardan uzaklaşmanız sizi dinlendirecektir.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 12

Kova

Aşk ve duygusal ilişkilerinizde bugün küçük bir ayar yapmanız daha iyi günler için gerekli olabilir. Yalnız ayar vereyim derken siz ayarı kaçırmayın yeter.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022) - 13

Balık

Ek bir iş, ek bir hizmet, bu ekonomik duruma uyarlanabilir ve bir şekilde aşınızı kaynatabilirsiniz. Bu arada seyahat planlarınız varsa aksaklıklar olabilir.

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