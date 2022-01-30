Günlük burç yorumları (30 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 30.01.2022 - 09:09
Bugün gülümseme zamanı
Ne olursa olsun bugün gülümseyin. Problemleri gülümsemeseniz de yaşıyorsunuz. Bari işi biraz deliliğe vurun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Eve ve ilişkilere biraz daha zaman ayırmanız gerekebilir, ancak doğru tavırla bunu yaparsanız yerini bulacaktır. Üslubunuza dikkat edin.
Boğa
Kaybedilen zamanı telafi edecek özel planlar yaparak duygusal ilişkiniz olan birinin kalbini tekrar fethedebilirsiniz. Katı kuralları biraz rafa kaldırın.
İkizler
Bugün çok iyi tanıdığını düşündüğün biri seni hayal kırıklığına uğratabilir. En yakınınız da olsa mesafe koymayı bilin.
Yengeç
Bugün tek başınıza kalıp depresif saatler geçirmenize hiç gerek yok. Sizi gülümsetecek insanlarla bir arada olmaya zorlayın kendinizi.
Aslan
Bugün kıskançlığının sizi çıldırtmasına asla müsaade etmeyin. Kıskançlık yetersizlik duygusunun dışa vurumundan ibarettir. Koruyun ruhunuzu.
Başak
Sizi anlayan biriyle kalpten kalbe konuşmak, ilişkinizle ilgili sorunlara farklı tepki vermenizi sağlayacaktır. Kendinize ve ilişkilerinize şans tanıyın.
Terazi
Bugün çok fazla plan yaparak aklınızı bulandırmayın. Aksi takdirde günün sonunda “Sahi ben ne yaptım ki?” derken buluverirsiniz kendinizi.
Akrep
Bugün bir yanınız hadi kalk gidelim derken diğer yanınız otur oturduğun yerde diyebilir. Kahve dostlar bu zamanlar için var.
Yay
Tamam bugün de evinizde oturun. Ortalığı toparlayın, kendinize şöyle bir çeki düzen verin. Bu anlamda kullanın bugünü derim.
Oğlak
Bugün aklınıza bir mola vermeniz size gerçekten iyi gelebilir. Biraz insanlardan uzaklaşmanız sizi dinlendirecektir.
Kova
Aşk ve duygusal ilişkilerinizde bugün küçük bir ayar yapmanız daha iyi günler için gerekli olabilir. Yalnız ayar vereyim derken siz ayarı kaçırmayın yeter.
Balık
Ek bir iş, ek bir hizmet, bu ekonomik duruma uyarlanabilir ve bir şekilde aşınızı kaynatabilirsiniz. Bu arada seyahat planlarınız varsa aksaklıklar olabilir.