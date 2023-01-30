Günlük burç yorumları (30 Ocak 2023)

Ay saat 8.51 ile 11.34 arasında boşlukta olacak. Öğleden sonra önemli telefon görüşmeleri yapmanız için ideal diyebilirim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bugün duygusal bir dileğiniz gerçekleşecek. Böylece zihniniz neşelenecek. Kendinizi bugünlerde daha fazla çalışırken bulabilirsiniz.
BOĞA
Şu anda, maddi faaliyetlerinizi gizli tutmanız çok önemli olabilir. Çalışma devam etmeniz gerekecek. Finansal olarak iyi zaman.
İKİZLER
Bugün ruhsal aktivite gerçekleştiren birinin yanındaysanız, kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Korkmayın!
YENGEÇ
İş yerinde, iş arkadaşları ve çalışanlar tam iş birliği yapabilirsiniz. Bugün kendinizi tamamen kariyerinize adayabilir ve başarılı olabilirsiniz.
ASLAN
Bugün herhangi bir yatırım yapmayın. Şu anda gökyüzü “mümkün değil” demekte. Başkalarıyla tartışmaya girmeyin.
BAŞAK
Bazen öfke ve inatçılık gibi hoş olmayan duygular günlük rutini kötüleştirebilir. Dikkatsizlik kötü enerjinin artmasına neden olabilir.
TERAZİ
Herhangi bir türde mahkemeniz varsa davasının çözüm şansı bugün yok gibi de denilebilir. Mali durumunuza dikkat edin.
AKREP
İş dünyasında yapılan herhangi bir yenilik size karlı dönebilir. Ekip halinde hareket ederseniz kafanız rahat olacak derim.
YAY
Ekonominiz bugün normal işleyişine devam edecek. Tam bir zihinsel ve bedensel rahatlık yaşayacaksınız. Bugünü kullanın.
OĞLAK
Bugün gökyüzü sizin lehinize, bu nedenle mütevazı yatırımlarınız büyük kazançlarla sonuçlanabilir. Çalışma kapasiteniz şimdiden genişletilebilir.
KOVA
Bugün başarının size daha az işle gelmesi olası. Hukuki konularda da güzel haberler ortaya çıkabilir. Rakipleriniz tamamen kontrolünüz altında olabilir.
BALIK
Önceki yatırımlarınız geçerliliğini yitirebilir. İş konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Cilt sorunları, sinir sistemi sorunları ve sırt ağrısı yaşayabilirsiniz.