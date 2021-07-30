Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021

30.07.2021 - 00:18
Koç
Bugün biraz alıngan olabilirsiniz. O nedenle kendinizi bu anlamda toparlamanızda fayda var. Kafanıza takmayın her bir şeyi.
Boğa
Kendinizi bugün “Sahi ben ne yapıyorum, neredeydim?” derken bulabilirsiniz. Bu arada maddi fırsatlar çıkabilir, kaçırmayın.
İkizler
Öteden beri gelen bir işlerinizle ilgili, yarım kalan veya tam olarak sonuçlanmamış işlerin toparlandığına dair iyi haberler almanız mümkün.
Yengeç
Haftanın son günü ve size bir son dakika golü atılabilir. Ya unuttuğunuz veya angarya olan işlerin bir kısmı üzerinize kalacak gibi duruyor.
Aslan
Akademisyenseniz veya öğrenciyseniz ilerisi için yapacağınız planlamalarda önünüzü görebileceğiniz bir gün. Bu konularda çalışın derim.
Başak
Bugün çevrenizden birilerinin yardımına koşabilir, destek olabilirsiniz. Ama bunu abartıp ta yardımı göreve dönüştürmeyin derim.
Terazi
İkili ilişkiler konusunda inisiyatif almanız gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. Bu anlamda yeni olana kapınızı açmanız gerekebilir.
Akrep
Sağlık konusunda kendiniz için bir şeyler yapmanın zamanıdır. Varsa kontrollerinizi yaptırın veya spor yapmak için bir programa kaydolun.
Yay
Tutkulu konuşmalar, aşkla ilgili gelişmeler sizi bekliyor olabilir bugün. Yeni çok daha olumlu bir durumun içinden geçecek olabilirsiniz.
Oğlak
Çekirdek ailenizle ilgili bazı kararlar almak veya alınan kararlara uymak durumunda kalabilirsiniz. O neden elinizden geldiğince mantıklı olun.
Kova
Yakın çevrenizle ilgili bir koşturmaya düşecek olmanız muhtemel. Evet bu koşturma içinde kendinizi biraz yorgun bulmanız olası. Sıkın dişinizi.
Balık
Maddi anlamda bazı işleri toparlamak için ideal bir gün o nedenle kendinizi bu anlamda ortaya koyabilir. Ve artık alacaklarınızı yoklayabilirsiniz.