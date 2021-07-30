Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 30 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

30.07.2021 - 00:18

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 1
Spora, diyete başlamak için ideal bir gün

Bugün ister istemez bencilce davranışlar içinde kendinizi bulabilirsiniz. O nedenle iletişimde daha kontrollü olmanızda fayda var.



(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 2

Koç

Bugün biraz alıngan olabilirsiniz. O nedenle kendinizi bu anlamda toparlamanızda fayda var. Kafanıza takmayın her bir şeyi.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Kendinizi bugün “Sahi ben ne yapıyorum, neredeydim?” derken bulabilirsiniz. Bu arada maddi fırsatlar çıkabilir, kaçırmayın.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Öteden beri gelen bir işlerinizle ilgili, yarım kalan veya tam olarak sonuçlanmamış işlerin toparlandığına dair iyi haberler almanız mümkün.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Haftanın son günü ve size bir son dakika golü atılabilir. Ya unuttuğunuz veya angarya olan işlerin bir kısmı üzerinize kalacak gibi duruyor.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Akademisyenseniz veya öğrenciyseniz ilerisi için yapacağınız planlamalarda önünüzü görebileceğiniz bir gün. Bu konularda çalışın derim.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 7

Başak

Bugün çevrenizden birilerinin yardımına koşabilir, destek olabilirsiniz. Ama bunu abartıp ta yardımı göreve dönüştürmeyin derim.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 8

Terazi

İkili ilişkiler konusunda inisiyatif almanız gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. Bu anlamda yeni olana kapınızı açmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Sağlık konusunda kendiniz için bir şeyler yapmanın zamanıdır. Varsa kontrollerinizi yaptırın veya spor yapmak için bir programa kaydolun.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 10

Yay

Tutkulu konuşmalar, aşkla ilgili gelişmeler sizi bekliyor olabilir bugün. Yeni çok daha olumlu bir durumun içinden geçecek olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Çekirdek ailenizle ilgili bazı kararlar almak veya alınan kararlara uymak durumunda kalabilirsiniz. O neden elinizden geldiğince mantıklı olun.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 12

Kova

Yakın çevrenizle ilgili bir koşturmaya düşecek olmanız muhtemel. Evet bu koşturma içinde kendinizi biraz yorgun bulmanız olası. Sıkın dişinizi.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz 2021 - 13

Balık

Maddi anlamda bazı işleri toparlamak için ideal bir gün o nedenle kendinizi bu anlamda ortaya koyabilir. Ve artık alacaklarınızı yoklayabilirsiniz.

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