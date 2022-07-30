Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 30.07.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 1

Ay, 21.00’a kadar boşlukta. Başlangıçlar ve önemli kararları bugün es geçmekte fayda var. 

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 2

Koç

Keyifli ortamlarda ışıldamak, adeta güneş gibi parlamak isteyebilirsiniz. Romantik ilişkilerinizde tatmin edici durumlar yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 3

Boğa

En derindeki duygularınızı bütün içtenliğinizle paylaşabilir, duygusal nitelikli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Düşünce tarzınızda ben merkezci bir tavır sergileyebilir, kardeşleriniz arasında öne çıkmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Doğuştan gelen yeteneklerinizi kazanca çevirmenin yollarını arayabilir, parasal konularda yatırım yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Hayata dair motivasyonu kendinizden alabilirsiniz, siz ve diğer insanlarla aranızdaki dengeyi oluşturabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 7

Başak

Sınırlar kaybolurken kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz, başkalarının yararına hareket etmek iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Hayat gayenizi yeniden şekillendirebilir, merkeze kendinizi alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Kariyerinizde iz bırakacak çalışmalara imza atabilirsiniz, adınızdan söz ettirecek başarılar elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 10

Yay

Kendinizi tanıma ve anlama yolunda çeşitli işaretlerlerle karşılaşabilirsiniz, uyaranlara karşı açık olun.

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Olumsuz bulduğunuz taraflarınızı törpüleyebilir ya da yüzleşmenizi sağlayacak olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 12

Kova

İlişkilerde birlik duygusu ön plana çıkarken yoğun şekilde "Ben" deme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022) - 13

Balık

İş yerindeki şartları daha iyi bir hale getirmek ve daha insancıl kılmak önceliğiniz olabilir.

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