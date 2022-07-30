Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 30.07.2022 - 00:00
Ay, 21.00’a kadar boşlukta. Başlangıçlar ve önemli kararları bugün es geçmekte fayda var.
Koç
Keyifli ortamlarda ışıldamak, adeta güneş gibi parlamak isteyebilirsiniz. Romantik ilişkilerinizde tatmin edici durumlar yaşanabilir.
Boğa
En derindeki duygularınızı bütün içtenliğinizle paylaşabilir, duygusal nitelikli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.
İkizler
Düşünce tarzınızda ben merkezci bir tavır sergileyebilir, kardeşleriniz arasında öne çıkmak isteyebilirsiniz.
Yengeç
Doğuştan gelen yeteneklerinizi kazanca çevirmenin yollarını arayabilir, parasal konularda yatırım yapabilirsiniz.
Aslan
Hayata dair motivasyonu kendinizden alabilirsiniz, siz ve diğer insanlarla aranızdaki dengeyi oluşturabilirsiniz.
Başak
Sınırlar kaybolurken kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz, başkalarının yararına hareket etmek iyi gelebilir.
Terazi
Hayat gayenizi yeniden şekillendirebilir, merkeze kendinizi alabilirsiniz.
Akrep
Kariyerinizde iz bırakacak çalışmalara imza atabilirsiniz, adınızdan söz ettirecek başarılar elde edebilirsiniz.
Yay
Kendinizi tanıma ve anlama yolunda çeşitli işaretlerlerle karşılaşabilirsiniz, uyaranlara karşı açık olun.
Oğlak
Olumsuz bulduğunuz taraflarınızı törpüleyebilir ya da yüzleşmenizi sağlayacak olaylarla karşılaşabilirsiniz.
Kova
İlişkilerde birlik duygusu ön plana çıkarken yoğun şekilde "Ben" deme ihtiyacı duyabilirsiniz.
Balık
İş yerindeki şartları daha iyi bir hale getirmek ve daha insancıl kılmak önceliğiniz olabilir.