Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021)

31.08.2021 - 00:17
Kafalar fazla meşgul olabilir
Bugün tam bir çalışma günü. Konuşmalar, telefonlar, mailler… İletişim trafiğiniz hayli artabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yer yer huzurlu, yer yer huzursuz bir gün sizi bekliyor gibi görünüyor. Kendinizi geliştirecek eylemler içinde olmanız iyi olur.
Boğa
Uzun süredir yaptıramadığınız kontroller varsa artık buna dikkatinizi vermenizde fayda var. Önemsemediğiniz işler önünüze geliverir.
İkizler
Durup durup evde koltukların yerini değiştirmekten vazgeçin. Yine de evde tadilata başlamak içinde hiç fena değil. Çalışın bakalım.
Yengeç
Kendinizi tam olarak ne orada ne burada hissettiğiniz bir zamandan geçecek olabilirsiniz. Öyle ya da böyle önünüzde açılacak fırsatları görün.
Aslan
Bazı ekonomik gelişmeler karşısında kendinizi yapılandırmaya girişebilirsiniz. Kendiniz için en iyisini düşünün. Aceleye hiç gerek yok.
Başak
Masanızın üzerinde ne varsa elinizle yere süpürüp, ayakkabınızı patronun ya da müdürün kafasına atma potansiyeliniz var. Nazik olun, susun.
Terazi
Bugün huysuzluğun asla zamanı değil. Kendinizi biraz sakin sessiz bir akılda tutun ve nerede ne kadar aşırılıklara kaçtığınızı bir kere daha düşünün.
Akrep
Bugün milletin işine karışmayın olur mu? Siz saf ve temiz duygularla olayın içine dalarsınız şimdi, kabak sizin başınıza patlar!
Yay
Bugün her şeyi yapın ama evliliğinizi, ortaklığınızı falan gözden geçirmeye kalkmayın.Gözden geçireceksiniz de olan olmuş.
Oğlak
Bugün elinizden geldiğince yoksula, muhtaca yardım elinizi uzatmanızda fayda var. Bütün bir gün gülümseyerek gezersiniz.
Kova
Bugün “Hayır ille de kazanacağım işte” diyerek manasız şeylere kalkışmayın. İyi dinleyin ve doğru kararlar verin.
Balık
Bugün kendinizi biraz inzivaya çekmek isteyebilirsiniz. Çünkü bir an bütün enerjinizin tepeden tırnağa çekildiğini hissetmeniz olası.