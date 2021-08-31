Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 31 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

31.08.2021 - 00:17

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 1

Kafalar fazla meşgul olabilir

Bugün tam bir çalışma günü.  Konuşmalar, telefonlar, mailler… İletişim trafiğiniz hayli artabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 2

Koç

Yer yer huzurlu, yer yer huzursuz bir gün sizi bekliyor gibi görünüyor. Kendinizi geliştirecek eylemler içinde olmanız iyi olur.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Uzun süredir yaptıramadığınız kontroller varsa artık buna dikkatinizi vermenizde fayda var.  Önemsemediğiniz işler önünüze geliverir.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Durup durup evde koltukların yerini değiştirmekten vazgeçin. Yine de evde tadilata başlamak içinde hiç fena değil. Çalışın bakalım.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Kendinizi tam olarak ne orada ne burada hissettiğiniz bir zamandan geçecek olabilirsiniz. Öyle ya da böyle önünüzde açılacak fırsatları görün.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Bazı ekonomik gelişmeler karşısında kendinizi yapılandırmaya girişebilirsiniz. Kendiniz için en iyisini düşünün. Aceleye hiç gerek yok.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 7

Başak

Masanızın üzerinde ne varsa elinizle yere süpürüp, ayakkabınızı patronun ya da müdürün kafasına atma potansiyeliniz var. Nazik olun, susun.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Bugün huysuzluğun asla zamanı değil. Kendinizi biraz sakin sessiz bir akılda tutun ve nerede ne kadar aşırılıklara kaçtığınızı bir kere daha düşünün.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Bugün milletin işine karışmayın olur mu? Siz saf ve temiz duygularla olayın içine dalarsınız şimdi, kabak sizin başınıza patlar!

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 10

Yay

Bugün her şeyi yapın ama evliliğinizi, ortaklığınızı falan gözden geçirmeye kalkmayın.Gözden geçireceksiniz de olan olmuş.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Bugün elinizden geldiğince yoksula, muhtaca yardım elinizi uzatmanızda fayda var. Bütün bir gün gülümseyerek gezersiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 12

Kova

Bugün “Hayır ille de kazanacağım işte” diyerek manasız şeylere kalkışmayın. İyi dinleyin ve doğru kararlar verin.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2021) - 13

Balık

Bugün kendinizi biraz inzivaya çekmek isteyebilirsiniz. Çünkü bir an bütün enerjinizin tepeden tırnağa çekildiğini hissetmeniz olası.

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