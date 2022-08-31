Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 31 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 31.08.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 1

Ay, Terazi burcundaki hareketine devam ediyor. Anlayışlı ve kabullenici tavrınız iletişim ve etkileşiminizi kolaylaştırabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

İmzalı anlaşmalar, duygusal taahütler gündeminizde olabilir. Toz pembe bakış açısı sağlayan fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Sağlığınızı etkileyen stres gibi faktörler gün içinde nabzını yoklayabilir, iyilik ve güzellikten yana olmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

Keyif verici ve dengeli ilerleyen her şey ilginizi çekebilir, yaptıklarınızın karşılığının huzur verici olması mümkün.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

Tartışma ve argümanlardan uzak ılımlı ve uyumlu bir enerjide olabilirsiniz. Size uyum sağlayan insanlarla bir arada olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Yapıcı diyaloglar, olumlu ilişkiler kurmanızı sağlayabilir. Yakın çevrenizle kısa vadeli planlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

Kendinizi değerli hissedeceğiniz harcamalarda bulunabilirsiniz. Geleceğe yatırım olarak düşündüğünüz girişimleriniz söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

Konuşma ve paylaşma ihtiyacı duyabilirsiniz, sahip olduğunuz fikirleri olduğu gibi yansıtmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Geçmişin muhakemesi ve ihtimaller kafanızı kurcalayabilir, her şeyin nasıl böyle olduğunu sorgulatacak gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 10

YAY

Sosyal anlamda iş kapısını aralayacak ortamlarda bulunabilir, katkı sağlayacak ilişkiler kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

İş hayatında güzelliklerle karşılaşabilir, terfi ve ödül gibi şekillerle başarılarınızın karşılığını alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Uzak ülkelere seyahat ve geziler gündeminizde olabilir, eğitim odaklı ilerlemek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Finansal kaynaklarınız ve yönetimi açısından rahatlatıcı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

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