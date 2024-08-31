Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 31 Ağustos 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün Ay aslan burcundaki seyahatine devam ediyor. Eğlenmek isteyebilir, daha üretken bir şeyler ortaya koymak isteyebilirsiniz ancak ayın balzamik etkisinde abartılardan uzak durmak daha iyi olacaktır. Mars-Neptün arasındaki dik açı netleşmeye başlarken, alkol, ilaç kullanımının yan etkilerini olumsuz deneyimleyebilirsiniz. Deniz kazaları, hava sıcaklığı değişimleri daha sık yaşanabilir.