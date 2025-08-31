Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 31 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün enerjiniz yüksek ama yönsüz olabilir. Hedef belirlemek, bu enerjiyi doğru yere kanalize etmenizi sağlayacak. Ani kararlar yerine düşünülmüş adımlar size daha çok şey kazandırır. Aşk hayatınızda ise sabırsızlık, yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Partnerinizin ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak, ilişkinizi güçlendirebilir. Yakın çevrenizle ilişkilerde de net ve açık olmak bugün önem kazanıyor. Kararsız kalmak yerine dürüstçe ne hissettiğinizi dile getirin. Cesur olmak, size yeni fırsatların kapısını aralayabilir.