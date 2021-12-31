Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 31 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 31.12.2021 - 00:11

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 1

Nice güzel yıllarınız olsun.

Bol bol eğlenmeye bakın. Çok zor iki yıllık bir süreç bitiyor. Bu akşam agresif tiplerden uzak durmaya gayret edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 2

Koç       

Aklınızdan geçeni lap diye söylemediğiniz, kavgaya, tartışmaya karışmadığınız, harika bir yıl diliyorum sevgili koçlarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 3

Boğa     

2022'nin size daha az diyet listesi, daha çok kıymetli hediye ve bencillikten uzak günler getirmesini diliyorum güzel boğalarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 4

İkizler   

Çok daha az konuşup, daha çok çalıştığınız ve maymun iştahlı olmadığınız muhteşem bir 2022 yaşayın sevgili ikizlerim.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Aşkta ve işte körü körüne bağlanıp, milletin derdi, sıkıntısı peşinde koşturmaya ihtiyaç duymayacağınız bir yıl diliyorum canım yengeçlerim.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 6

Aslan    

Kibirden uzak, hayatın size ve sizin hayata tatlı tatlı servis verdiği görünür olduğunuz bir 2022 yaşayın güzel aslanlarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 7

Başak   

Çevrenizdekilerin içini baymadan, daha az kontrol gerektiren, çamaşır suyuna ihtiyaç duymadığınız bir yılınız olsun canım başaklarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 8

Terazi   

Kararlarınızı hemen verip, hop diye hayata geçirebileceğiniz muhteşem bir 2022 yaşamanızı yürekten diliyorum sevgili terazilerim.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 9

Akrep  

Daha az kindar, daha fazla iyimser olacağınız, zevk ve sefada, bol paralı bir yıl diliyorum seksi akreplerim.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 10

Yay        

Sıkılıp, kafanıza göre yollara dökülmediğiniz ve bir konuyu anlatırken lafı uzatmadığınız muhteşem bir yıl diliyorum canım yaylarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 11

Oğlak   

Ayaklarınızın yerden kesildiği, sevgilinizle iş görüşmesi tadında zaman geçirmeyeceğiniz hoppa, deli dolu bir yıl diliyorum akıllı oğlaklarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 12

Kova     

Özgür olmalıyım diye ilişkinizi pat diye bitirmediğiniz, daha da renkli, harika bir yıl diliyorum canım kovalarım. Siz takılın kafanıza göre.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021) - 13

Balık     

Siz her günü, bir yıl gibi yaşadığınız için size; 2022’de her günün bayram tadında olmasını yürekten diliyorum benim lezzetli balıklarım.

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