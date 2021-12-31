Günlük burç yorumları (31 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 31.12.2021 - 00:11
Nice güzel yıllarınız olsun.
Bol bol eğlenmeye bakın. Çok zor iki yıllık bir süreç bitiyor. Bu akşam agresif tiplerden uzak durmaya gayret edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aklınızdan geçeni lap diye söylemediğiniz, kavgaya, tartışmaya karışmadığınız, harika bir yıl diliyorum sevgili koçlarım.
Boğa
2022'nin size daha az diyet listesi, daha çok kıymetli hediye ve bencillikten uzak günler getirmesini diliyorum güzel boğalarım.
İkizler
Çok daha az konuşup, daha çok çalıştığınız ve maymun iştahlı olmadığınız muhteşem bir 2022 yaşayın sevgili ikizlerim.
Yengeç
Aşkta ve işte körü körüne bağlanıp, milletin derdi, sıkıntısı peşinde koşturmaya ihtiyaç duymayacağınız bir yıl diliyorum canım yengeçlerim.
Aslan
Kibirden uzak, hayatın size ve sizin hayata tatlı tatlı servis verdiği görünür olduğunuz bir 2022 yaşayın güzel aslanlarım.
Başak
Çevrenizdekilerin içini baymadan, daha az kontrol gerektiren, çamaşır suyuna ihtiyaç duymadığınız bir yılınız olsun canım başaklarım.
Terazi
Kararlarınızı hemen verip, hop diye hayata geçirebileceğiniz muhteşem bir 2022 yaşamanızı yürekten diliyorum sevgili terazilerim.
Akrep
Daha az kindar, daha fazla iyimser olacağınız, zevk ve sefada, bol paralı bir yıl diliyorum seksi akreplerim.
Yay
Sıkılıp, kafanıza göre yollara dökülmediğiniz ve bir konuyu anlatırken lafı uzatmadığınız muhteşem bir yıl diliyorum canım yaylarım.
Oğlak
Ayaklarınızın yerden kesildiği, sevgilinizle iş görüşmesi tadında zaman geçirmeyeceğiniz hoppa, deli dolu bir yıl diliyorum akıllı oğlaklarım.
Kova
Özgür olmalıyım diye ilişkinizi pat diye bitirmediğiniz, daha da renkli, harika bir yıl diliyorum canım kovalarım. Siz takılın kafanıza göre.
Balık
Siz her günü, bir yıl gibi yaşadığınız için size; 2022’de her günün bayram tadında olmasını yürekten diliyorum benim lezzetli balıklarım.