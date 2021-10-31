Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 31 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 31.10.2021 - 09:29 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 09:31

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 1

Ortalık toparlama günü.

Spor yapmak, ortalık toparlamak, temizlik yapmak için ideal bir gün. Kendinizi önümüzdeki haftaya hazırlayın derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 2

Koç

Spor için ideal bir gün. Hadi biraz terleyip haftanın stresini atın üzerinizden. Nerede hareket orada bereket.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 3

Boğa

İlle de her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsiniz. O kadar kusur kadı kızında da olur. Rahat olun biraz.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 4

İkizler

Size müsaade, gıybetin dibine vurabilirsiniz bugün. Şöyle bir su grubu burçlardan birini bulun, bol bol konuşun.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Bugün yemek yapın ama öyle kuru fasulye falan değil, zor bir şeyler yapın ve çağırın çevrenizdekileri.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 6

Aslan

“Ben neredeyim? Ne yapıyorum?” diye derin derin düşünmeyin öyle. Bu zamana kadar bulamadıysanız bırakın dağınık kalsın.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 7

Başak

Tamam bugünü özgürce kendinize çamaşır suyu ile oynama günü ilan edebilirsiniz. Toplayın her şeyi!

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 8

Terazi

Diğer bütün burçlara haber salıyorum, bugün fincanını kapatan sizde soluğu alsın. Medyum yanınız konuşur bugün.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 9

Akrep

Sevgiliniz yoksa biraz internette sörf yapın ve bugün birileri ile tanışın derim. Veya sırf gıcıklığına eskileri de arayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 10

Yay

Önümüzdeki haftanın planını yapmak için şu canım tatil günü sizin için ideal duruyor. Çalışın bari.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Uzak yerlerden haberler gelebilir, eşiniz dostunuz sizi arayıp dertlerini anlatabilir. Kapatın telefonunuzu. Kafanızı dinleyin.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 12

Kova

Bugün kafanızı toplamakta zorluk yaşayabilirsiniz. Unutkanlığınız bugün başınıza işler açabilir.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2021) - 13

Balık

Bugün sindirim sisteminize ve yediklerinize, içtiklerinize az dikkat edin. Buzdolabından da biraz uzak durun.

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