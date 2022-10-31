Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 31 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 1

Ay, Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor. Kamu ve resmi dairelere yolunuz düşebilir, halletmeniz gereken işlere odaklanabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Toplumsal imajınızı güçlendirmek için çalışabilir bu noktada ebeveyn desteği alabilir, yönetici ve patronlarınızla olumlu ilişkiler kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Hayatınızın iplerini elinize aldığınızı hissedebilir, gerçekleştirmek istediğiniz ideallerinizin peşine düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Somut kavramlar ile karar alma mekanizmanızı tetikleyen durumlar yaşanabilir, daha garantici hareket etmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Partnerinize daha sorgulayıcı ve otoriter bir tavırda yaklaşabilirsiniz. Duygusal anlamda güvende olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 6

ASLAN

İş hayatında kritik kararlar alabilir, uzun süredir gündeminizde olan konuları tamamlayarak kapatabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Keyif aldığınız aktiviteleri bireysel anlamda sürdürmeyi tercih edebilirsiniz. Gelişiminize odaklanmanız rahat hissetmenizi sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Emlak işleri ve yaşadığınız yer gündeminizde olabilir. Ailenizden gelen finansal sürprizlerle şans kapınızı çalabilir.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 9

AKREP

Ticaret ve iletişim alanında faaliyetleriniz olabilir, yakın çevreniz ile ortak hareket etme kararı alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 10

YAY

Sabit bir gelir elde etme ihtiyacı duyabilirsiniz, kalıcı ya da garanti gördüğünüz iş kollarında çalışma imkânı bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Güçlü bir benlik algısı oluşturabilirsiniz. Arzuladığınız emellere ulaşmak için motive şekilde ilerlemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 12

KOVA

Kendi kendinizi bunaltmanız söz konusu. Anlaşılma ihtiyacınızı çeşitli yollarla paylaşmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022) - 13

BALIK

Tutku ve ideallerinizi diğer insanlarla paylaşarak sizi dinleyenleri etki altına alabilirsiniz. Dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir.

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