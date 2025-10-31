Günlük burç yorumları (31 Ekim 2025)

Koç: Bugün tutkularınız sizi yönlendirebilir, fakat aceleci davranışlar işleri karıştırabilir. Özellikle özel hayatınızda ya da yakın çevrenizdeki ilişkilerde sabırlı olmak önemli. Bir konuda liderlik üstlenmeniz gerekebilir; baskın bir tavır yerine stratejik bir yaklaşım daha çok kazandırır. Ani öfke patlamaları ya da keskin sözlerden kaçınmalısınız. Günün ortalarında yoğunlaşan enerji, sizi yaratıcı bir projeye kanalize edebilir. Akşam saatlerinde ise kendinize vakit ayırmak, meditasyon ya da fiziksel egzersiz yapmak zihninizi sakinleştirecektir. Bugün hem kontrolü hem sezgiyi birlikte kullanın.