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Günlük burç yorumları (31 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 31 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 00:02

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 1

Ay Balık burcundaki seyrine devam ediyor. İçsel benliğinizi beslemek, eskileri yad etmek isteyebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 2

Koç

İhtiyacını duyduğunuz motivasyon sandığınızdan daha derinlerde. Kendinizi anladığınız takdirde daha kolay ulaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 3

Boğa

Hedeflerinizi yenileyebilir, daha üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Gerçekçi olmaya çalışmak bugünlük sizden uzak.

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 4

İkizler

Toplumsal imajınıza duygusal tanımlar ekleyebilirsiniz. Bazı konularda tarafsızlığınızı bozmanız olası.

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 5

Yengeç

İnançlarınız üzerine felsefede bulunabilir, kendinizi inandıklarınıza çok daha yakın hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 6

Aslan

Paranızın hızlı hareketleri ilişkilerinizin dinamiklerini etkileyebilir. Can sıkıcı bir hal almadan önleminizi alın derim.

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 7

Başak

İkili ilişkilerinizde ne dileseniz kabul olabilir, bunu iyilik ve güzellikten yana keyifle kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 8

Terazi

Sağlığınızı korumak ve iyilik halinizi arttırmak adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Bütüncül sağlık hizmetleri ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 9

Akrep

Keyif aldığınız aktivitelerin dozunu kaçırabilirsiniz. Şansınız bol ve enerjiniz yoğun.

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 10

Yay

Kendinizle ilgili keşfetmediğiniz yönlerinizin olduğunu görebilirsiniz. Bildiğinizden çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 11

Oğlak

Kısa süreli yapılan yer değişiklikleri, çat kapı misafirler ve beklenmedik telefonlar gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 12

Kova

Huzursuz hissettiğiniz konuları objektif değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Fikir alabileceğiniz insanlar ile etkileşime geçebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mart 2022) - 13

Balık

Kendinizi ortaya koymaktan çekinmeden hareket edebilirsiniz. Gün içinde duygu durumunuzda dalgalanmalar olabilir.

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