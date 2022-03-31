Günlük burç yorumları (31 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 00:02
Ay Balık burcundaki seyrine devam ediyor. İçsel benliğinizi beslemek, eskileri yad etmek isteyebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İhtiyacını duyduğunuz motivasyon sandığınızdan daha derinlerde. Kendinizi anladığınız takdirde daha kolay ulaşabilirsiniz.
Boğa
Hedeflerinizi yenileyebilir, daha üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Gerçekçi olmaya çalışmak bugünlük sizden uzak.
İkizler
Toplumsal imajınıza duygusal tanımlar ekleyebilirsiniz. Bazı konularda tarafsızlığınızı bozmanız olası.
Yengeç
İnançlarınız üzerine felsefede bulunabilir, kendinizi inandıklarınıza çok daha yakın hissedebilirsiniz.
Aslan
Paranızın hızlı hareketleri ilişkilerinizin dinamiklerini etkileyebilir. Can sıkıcı bir hal almadan önleminizi alın derim.
Başak
İkili ilişkilerinizde ne dileseniz kabul olabilir, bunu iyilik ve güzellikten yana keyifle kullanabilirsiniz.
Terazi
Sağlığınızı korumak ve iyilik halinizi arttırmak adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Bütüncül sağlık hizmetleri ilginizi çekebilir.
Akrep
Keyif aldığınız aktivitelerin dozunu kaçırabilirsiniz. Şansınız bol ve enerjiniz yoğun.
Yay
Kendinizle ilgili keşfetmediğiniz yönlerinizin olduğunu görebilirsiniz. Bildiğinizden çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz.
Oğlak
Kısa süreli yapılan yer değişiklikleri, çat kapı misafirler ve beklenmedik telefonlar gündeminizde olabilir.
Kova
Huzursuz hissettiğiniz konuları objektif değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Fikir alabileceğiniz insanlar ile etkileşime geçebilirsiniz.
Balık
Kendinizi ortaya koymaktan çekinmeden hareket edebilirsiniz. Gün içinde duygu durumunuzda dalgalanmalar olabilir.