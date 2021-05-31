Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021

31.05.2021 - 00:51
Fazla idealist bir gün
Maddi, manevi her konuda idealler ile gerçeklerin kapıştığına şahit olabiliriz. Eyleme geçmekte zorlanabiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün sevgili koçlar, psikolojik olarak daha pozitif bir gün geçirmemeniz için hiçbir neden yok gibi duruyor. İyi bir hafta başı için daha dik durun.
Boğa
Kariyer, iş, güç, koşturma… Evet hareketli bir gün olacakmış gibi duruyor. Sevgili boğalar daha enerjik olmaya gayret etmeniz gereken bir gün.
İkizler
Kariyer ve işte olumlu bir gün canım ikizlerim, elinizden geleni yapmaya çalışın derim. Güç savaşlarına girmeden sakin kararlar vermeye çalışın.
Yengeç
Bugün sevgili yengeçler, kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Her şeye rağmen bu sizin elinizde. Ortaklık, evlilik konularına pek girmeyin derim.
Aslan
Sevgili Aslanlar, bugün iş ve çalışma arkadaşlarınızla takışmadığınız sürece gayet olumlu bir gün olabilir sizin için. Agresif olmamaya çalışın derim.
Başak
Bugünü kendinize ortalığı derleyip toplama günü olarak ilan edebilirsiniz. Yeter ki ayağınızın altında birileri dolanmasın. Çok yormayın kendinizi.
Terazi
Teraziler için bugün aşk ve flört günü desek yanlış olmaz. Bir yandan işinizi yaparken aklınız bu konulara kayacak gibi görünmekte.
Akrep
Ev taşımayı, tadilat yapmayı düşünüyorsanız neden olmasın? Bugün doğru bir planlama yaptığınız taktirde işleriniz daha kolaylaşacak derim.
Yay
Arkadaşlarınızla veya kardeşlerinizle maddi, manevi herhangi bir konuda planlar yapmanız için ideal bir gün. Paraya biraz dikkat edin yeterli.
Oğlak
İyi bir hafta başı sizi bekliyor sevgili oğlaklar. Maddi anlamda bugün elinizden geleni ardınıza koymamanızda fayda var. Çalışın ve planlayın.
Kova
Sizin için çok daha olumlu bir hafta başı sevgili kovalar. Bugün sınırlarınızı çizin ve öncelikle yapmanız gerekenlere ağırlık verin. Sağlığa dikkat!
Balık
Sevgili balıklar, bugün özellikle şans gezegeniniz para bolluk ve güzellik kraliçesi Venüs ile iyi etkileşimde bu günü olumlu bir biçimde kullanın derim.