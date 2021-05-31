Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021

Astrolog Murat İpek'ten 31 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

31.05.2021 - 00:51

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 1

Fazla idealist bir gün 

Maddi, manevi her konuda idealler ile gerçeklerin kapıştığına şahit olabiliriz. Eyleme geçmekte zorlanabiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 2

Koç

Bugün sevgili koçlar, psikolojik olarak daha pozitif bir gün geçirmemeniz için hiçbir neden yok gibi duruyor. İyi bir hafta başı için daha dik durun.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 3

Boğa

Kariyer, iş, güç, koşturma… Evet hareketli bir gün olacakmış gibi duruyor. Sevgili boğalar daha enerjik olmaya gayret etmeniz gereken bir gün.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 4

İkizler

Kariyer ve işte olumlu bir gün canım ikizlerim, elinizden geleni yapmaya çalışın derim. Güç savaşlarına girmeden sakin kararlar vermeye çalışın.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 5

Yengeç

Bugün sevgili yengeçler, kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Her şeye rağmen bu sizin elinizde. Ortaklık, evlilik konularına pek girmeyin derim.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 6

Aslan

Sevgili Aslanlar, bugün iş ve çalışma arkadaşlarınızla takışmadığınız sürece gayet olumlu bir gün olabilir sizin için. Agresif olmamaya  çalışın derim.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 7

Başak

Bugünü kendinize ortalığı derleyip toplama günü olarak ilan edebilirsiniz. Yeter ki ayağınızın altında birileri dolanmasın. Çok yormayın kendinizi.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 8

Terazi

Teraziler için bugün aşk ve flört günü desek yanlış olmaz. Bir yandan işinizi yaparken aklınız bu konulara kayacak gibi görünmekte.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 9

Akrep

Ev taşımayı, tadilat yapmayı düşünüyorsanız neden olmasın? Bugün doğru bir planlama yaptığınız taktirde işleriniz daha kolaylaşacak derim.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 10

Yay

Arkadaşlarınızla veya kardeşlerinizle maddi, manevi herhangi bir konuda planlar yapmanız için ideal bir gün. Paraya biraz dikkat edin yeterli.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 11

Oğlak

İyi bir hafta başı sizi bekliyor sevgili oğlaklar. Maddi anlamda bugün elinizden geleni ardınıza koymamanızda fayda var. Çalışın ve planlayın.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 12

Kova

Sizin için çok daha olumlu bir hafta başı sevgili kovalar. Bugün sınırlarınızı çizin ve öncelikle yapmanız gerekenlere ağırlık verin. Sağlığa dikkat!

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021 - 13

Balık

Sevgili balıklar, bugün özellikle şans gezegeniniz para bolluk ve güzellik kraliçesi Venüs ile iyi etkileşimde bu günü olumlu bir biçimde kullanın derim.

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