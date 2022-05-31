Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 31.05.2022 - 00:04
Ay İkizler burcunda ilerliyor. Tepkisel davranabilir, el becerisi gerektiren işlerde ustalık gösterebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi her alanda nasıl göstereceğinizi bilir, bulunduğunuz ortamlarda fazlasıyla sevilebilirsiniz.
Boğa
Kolay para kazanma ihtimali olduğu gibi kolaylıkla da harcayabilirsiniz. Satış ve pazarlama konularında şanslı olabilirsiniz.
İkizler
İletişim kurmak ve iletişim alanında kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Hızlı algılama ve muhakeme yeteneğinizi insanlara yol göstereceğiniz alanlarda kullanabilirsiniz.
Yengeç
İlişkiler hassasiyete sebep olabilir. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda roller üstlenebilirsiniz. Sandığınızdan daha yoğun bir şekilde etkilenmeye açık olabilirsiniz.
Aslan
Sunumlarınız başarılı geçebilir, sözlü iletişimdeki yeteneğiniz ile göz doldurabilirsiniz.
Başak
Aynı anda farklı işleri bir arada yürütebilir, ikisini bir disiplin haline getirmeyi veya aynı ortama taşımayı düşünebilirsiniz.
Terazi
Eğitim hayatına katkıda bulunmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilir, farklı imkanlar arayışı içine girebilirsiniz.
Akrep
Köklü değişiklikler yapmaktan çekinmeyebilirsiniz. Kendinizi düşünerek yeni kararlar almanız mümkün.
Yay
Hızlı ve kolay iletişim kurabilir, kendiniz gibi bir partner veya ortak arayışı içinde olabilirsiniz. Adınızdan bahsettirecek işlere imza atabilirsiniz.
Oğlak
İyi ve nitelikli işler yapmaya çalışabilir, size ihtiyaç duyulduğunu bildiğiniz alanlarda daha başarılı olabilirsiniz.
Kova
Eğlenmenin pek çok yolunu bulabilir, girdiğiniz ortamlara çok çabuk uyum sağlayabilirsiniz. Sevimli bir imaj bırakmanız olası.
Balık
Evde durmaktan sıkılabilir, kendinizi doğanın huzurlu kollarına atabilirsiniz. Hızlı ve pek çeşitli fikirler, zihninizi meşgul edebilir.