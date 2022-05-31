Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 31 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 31.05.2022 - 00:04

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 1

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Tepkisel davranabilir, el becerisi gerektiren işlerde ustalık gösterebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 2

Koç

Kendinizi her alanda nasıl göstereceğinizi bilir, bulunduğunuz ortamlarda fazlasıyla sevilebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Kolay para kazanma ihtimali olduğu gibi kolaylıkla da harcayabilirsiniz. Satış ve pazarlama konularında şanslı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 4

İkizler

İletişim kurmak ve iletişim alanında kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Hızlı algılama ve muhakeme yeteneğinizi insanlara yol göstereceğiniz alanlarda kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

İlişkiler hassasiyete sebep olabilir. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda roller üstlenebilirsiniz. Sandığınızdan daha yoğun bir şekilde etkilenmeye açık olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Sunumlarınız başarılı geçebilir, sözlü iletişimdeki yeteneğiniz ile göz doldurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 7

Başak

Aynı anda farklı işleri bir arada yürütebilir, ikisini bir disiplin haline getirmeyi veya aynı ortama taşımayı düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Eğitim hayatına katkıda bulunmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilir, farklı imkanlar arayışı içine girebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Köklü değişiklikler yapmaktan çekinmeyebilirsiniz. Kendinizi düşünerek yeni kararlar almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 10

Yay

Hızlı ve kolay iletişim kurabilir, kendiniz gibi bir partner veya ortak arayışı içinde olabilirsiniz. Adınızdan bahsettirecek işlere imza atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

İyi ve nitelikli işler yapmaya çalışabilir, size ihtiyaç duyulduğunu bildiğiniz alanlarda daha başarılı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 12

Kova

Eğlenmenin pek çok yolunu bulabilir, girdiğiniz ortamlara çok çabuk uyum sağlayabilirsiniz. Sevimli bir imaj bırakmanız olası.

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2022) - 13

Balık

Evde durmaktan sıkılabilir, kendinizi doğanın huzurlu kollarına atabilirsiniz. Hızlı ve pek çeşitli fikirler, zihninizi meşgul edebilir.

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