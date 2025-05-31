Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2025)

Koç

Bugün içindeki keşfetme arzusu yükseliyor. Alışılmışın dışına çıkmak, daha önce denemediğin bir şey yapmak seni heyecanlandırabilir. Özellikle fiziksel aktivitelerden veya doğa yürüyüşlerinden keyif alabilirsin. İşle ilgili düşünceler bir süreliğine geri planda kalacak; bu da zihinsel olarak rahatlamanı sağlayacak. Yakın çevrenden birinin sana söyleyeceği bir söz iç dünyanda bir kapıyı aralayabilir. Aşk hayatında daha esprili ve hafif bir enerji hâkim; ilişkinde keyifli bir gün geçirebilirsin. Hareket halinde olmak sana iyi geliyor; durma, enerjini özgür bırak.