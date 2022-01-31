Astrolog Murat İpek'ten 31 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Bugün de 12:42’ye kadar ay boşlukta.\nÖğleden sonra ne yapacaksanız aklınızı başınıza toplayarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ne olduğu belli olmayan bir gün.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nMali durumunuzu sabitleyin. Sevdiğiniz birine bile olsa borç vermeyin ve tabii almayın da. Bugün para konusu sevimli durmayabilir. Boğa\nHayallerinizin peşinden gitmeye başlayın. Motivasyon dışında aslında her şeye sahipsiniz. Zaman çok hızlı geçiyor. Aklınızdakini yapın. İkizler\nBaşkalarının durumu veya meydana gelen sorunlar konusunda sıra dışı veya duygusal olabilirsiniz. Alışılmışın dışında hareketlerle stresinizi azaltabilirsiniz. Yengeç\nArtan güveniniz ve başarı dürtünüz, istikrarı sağlamak için gerekli reformları yapmanıza yol açacaktır. Korkmayın ve atılımcı olun. Aslan\nEvdeki sorunlara biraz dikkatinizi vermenizde fayda var. Sizden gerekli bir şey isteniyorsa bunu yerine getirmeye bakın. Başak\nOlumlu tavrınız ve motive edici ruhunuz bugün zorluklar karşısında kazanacak. Biraz dikkatle, kendi yolunuzu çok güzel aydınlatabilirsiniz. Terazi\nSevdiklerinizi memnun etmek için biraz daha fazla çalışmanız gerekebilir. Ne çok insana faydanızın dokunduğunu anlamalısınız. Akrep\nBugün her şeyden önce zamanınızın büyük bir kısmını ne olursa olsun kendinizi geliştirmeye ayırmanızda fayda var. En azından plan yapın. Yay\nKarşılaştığınız durum ne olursa olsun bir adım geri çekilin ve olaya başka bir açıdan bakın. Yoksa bugün yanlış anlaşılmalara kurban gitmeniz olası. Oğlak\nBugün olmadık birilerinin kafanızı karıştırmasına veya sizi yanlış yöne yönlendirmesine kesinlikle izin vermeyin. Dikkatinizi toplayın. Kova\nİstediğiniz tanınma ve ödülleri almak için bazı kişisel değişiklikler yapmanız gerekebilir, düşünün bunu. Ayrıca bugün anlık alışverişlerden kaçının. Balık\nNeler olup bittiğini yeniden düşünme şansınız olduğunda, olumlu bir değerlendirme yapabilir ve buna göre hareket edebilirsiniz. Daha planlı olun!