Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021

31.07.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 09:39
Koç
Bugün maddi anlamda eşinizden, dostunuzdan medet ummayın. Para konusunda fırsatlar tanımadığınız veya resmi olduğunuz kişilerden gelebilir.
Boğa
Aşk konusunda on puanlık güzellikler yaşayabilirsiniz diyebilirim ama aşk konusunda sınıfta kalma durumu söz konusu olabilir. Az rahat olun!
İkizler
Bugün kimse bana dokunmasın, ben de kimseye dokunmayayım diyebileceğiniz zamanlarınız olabilir. Bol bol gezmenizi tavsiye ederim.
Yengeç
“Aman nasıl olsa kapıya kadar getiriyorlar” diyerek internetten iş halletmeye kalkabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun, hata yapma olasılığı var.
Aslan
Bugün olur ya yine iş para konuları önünüzde açılırsa, kestirip atmayın mevzuyu. Bu anlamda önünüzde bazı fırsatlar duruyor olabilir.
Başak
Eğer imkânınız varsa bugün uzun yolculuklara çıkmak için ideal bir zaman olabilir. o nedenle çok da düşünmeden atın kendinizi yollara.
Terazi
Cinsellik konusunda kafa karışıklığına açık bir gün. Aynı zamanda rüyalarınıza da dikkat edin. Aklınız size bir şeyler anlatıyor olabilir.
Akrep
Evliyseniz, sevgiliniz varsa bugün biraz eşinizden uzak kalmanız için ideal. Aynı ekmeği yiyin, ama aynı lokmayı ısırmamayı öğrenmelisiniz.
Yay
Bugünün iş bitiren ortalığı derleyip toparlayan şanlısı (!) siz olabilirsiniz. Bence bırakın herkes kendi işini yapsın. Bunun sonu yok çünkü.
Oğlak
Aşk konusunda aleni yoldan çıkma potansiyeliniz var. Lütfen artık yoldan çıkın ve aşk da kaybolun. Zaten sıkıcı zamanlardan geçtiniz biraz ara verin.
Kova
Annenizin, babanızın veya sizden büyük bazı kişilerin işlerini halletmek için koşturacak olabilirsiniz. Onlarla geçireceğiniz anların kıymetini bilin.
Balık
Arkadaş çevrenizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi daha rahat bir güne hazırlamanız hoş olur. Kendinizi biraz akışa bırakın derim.