Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 31 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

31.07.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 09:39

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 1
Para konusunda fırsatları kaçırmayın.

Yemenize, içmenize dikkat etmeniz gereken bir gün. Malum Ay Boğa da dolanınca iştah konusu bir dert.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 2

Koç

Bugün maddi anlamda eşinizden, dostunuzdan medet ummayın. Para konusunda fırsatlar tanımadığınız veya resmi olduğunuz kişilerden gelebilir.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Aşk konusunda on puanlık güzellikler yaşayabilirsiniz diyebilirim ama aşk konusunda sınıfta kalma durumu söz konusu olabilir. Az rahat olun!

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Bugün kimse bana dokunmasın, ben de kimseye dokunmayayım diyebileceğiniz zamanlarınız olabilir. Bol bol gezmenizi tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

“Aman nasıl olsa kapıya kadar getiriyorlar” diyerek internetten iş halletmeye kalkabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun, hata yapma olasılığı var.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Bugün olur ya yine iş para konuları önünüzde açılırsa, kestirip atmayın mevzuyu. Bu anlamda önünüzde bazı fırsatlar duruyor olabilir.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 7

Başak

Eğer imkânınız varsa bugün uzun yolculuklara çıkmak için ideal bir zaman olabilir. o nedenle çok da düşünmeden atın kendinizi yollara.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Cinsellik konusunda kafa karışıklığına açık bir gün. Aynı zamanda rüyalarınıza da dikkat edin. Aklınız size bir şeyler anlatıyor olabilir.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Evliyseniz, sevgiliniz varsa bugün biraz eşinizden uzak kalmanız için ideal. Aynı ekmeği yiyin, ama aynı lokmayı ısırmamayı öğrenmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 10

Yay

Bugünün iş bitiren ortalığı derleyip toparlayan şanlısı (!) siz olabilirsiniz. Bence bırakın herkes kendi işini yapsın. Bunun sonu yok çünkü.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Aşk konusunda aleni yoldan çıkma potansiyeliniz var. Lütfen artık yoldan çıkın ve aşk da kaybolun. Zaten sıkıcı zamanlardan geçtiniz biraz ara verin.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 12

Kova

Annenizin, babanızın veya sizden büyük bazı kişilerin işlerini halletmek için koşturacak olabilirsiniz. Onlarla geçireceğiniz anların kıymetini bilin.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz 2021 - 13

Balık

Arkadaş çevrenizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi daha rahat bir güne hazırlamanız hoş olur. Kendinizi biraz akışa bırakın derim.

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