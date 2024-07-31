Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 31 Temmuz 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün konuşmak, iletişim kurmak, inandığınız değerleri savunmak adına harekete geçmek isteyebilirsiniz. Duygularınızı mantık ile sezgileriniz arasında yönlendirmeye çalışırken zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Hislerinizi, duygularınızı kabul etmek ve ifade edebilmek konusunda kendinizi sınırlayabilirsiniz.