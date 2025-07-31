Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 31 Temmuz 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün enerjiniz oldukça yüksek ve harekete geçme arzunuz da bununla paralel. Ancak aceleci tavırlar bazı hatalara neden olabilir. Özellikle iş hayatında detaylara dikkat etmekte fayda var. Karşınıza çıkacak yeni bir fırsat sizi heyecanlandırabilir ama hemen karar vermek yerine birkaç gün gözlem yapmak daha isabetli olabilir. İkili ilişkilerde sabırsız davranışlar gerginlik yaratabilir. Günün ikinci yarısında zihinsel olarak daha berrak olacaksınız. Akşam saatlerinde açık hava yürüyüşü yapmak ya da sevdiğiniz biriyle sakin bir sohbet, günü dengeleyebilir.