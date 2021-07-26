Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021

Astrolog Murat İpek'ten 4 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

26.07.2021 - 13:30 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 07:10

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 1

Sert sözler, incitici konuşmalar duyabilirsiniz

Merkür ve Uranüs arasındaki kavga fena! Elektronik aletlere dikkat edin ve sağa sola küfür etmeyin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 2

Koç

Bugün her şeyi kökünden kaldırıp yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken kimseye zarar vermediğinizden emin olun.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 3

Boğa

Otorite figürleriyle eğer ilişki kurmanız gereken, yardım almanız gereken konular varsa bunları değerlendirme içine almanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 4

İkizler

Sağa sola göndermeniz gereken evraklar, yazılar veya sunumunuz varsa bugün yapın. Ama bilginizden, hazırlığınızdan da kuşku duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 5

Yengeç

Devlet daireleri veya resmi konularla ilgili bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Ve bunlar üzerinde çalışmanız gerekebilir. Olumlu bakın duruma.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 6

Aslan

Beraberlikler konusunda olumlu gelişmeler olabilir. Bu anlamda varsa önceden gelen sıkıntılar, olabilir bunlara pek yanaşmayın bugün.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 7

Başak

Bugün sağlık konusunda başlangıçlara girişebilirsiniz. Uzun süredir ilk defa kariyerle ilgili iyi gelişmeler olabilir. Konuşmalara dikkat!

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 8

Terazi

Bugün çalışmanız lazım. O nedenle dikkatinizi toplamaya, önünüze küçücük bir iş bile gelse dikkatli ve özenli olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 9

Akrep

Bugün iş konusunda olumlu bir çözüm geliştirmeniz mümkün duruyor. Aile içinden gelebilecek yardımlar varsa kabul edin.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 10

Yay

İş konusunda, artık çözüm konusunda gerçek adımlar atmanız söz konusu olabilir. Fırsatları kaçırmayın. Önünüze iyi bakmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 11

Oğlak

Bugün kesinlikle maddi alanda elinizden geleni ardınıza koymayın, yapın, kotarın. Ama çevrenizden gelecek olumsuz yaklaşımlara dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 12

Kova

Bugün gönül meselelerinde atak olabilirsiniz. Kararında olun yeter, yoksa kaş yapayım derken göz çıkabilir.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021 - 13

Balık

Biraz içe dönük olmanız mümkün. Aşk meselelerinde enteresan sözler duyabilirsiniz.  Çok fazla kulak asmayın derim.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER