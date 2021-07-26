Günlük burç yorumları - 4 Ağustos 2021

26.07.2021 - 13:30 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 07:10
Sert sözler, incitici konuşmalar duyabilirsiniz
Merkür ve Uranüs arasındaki kavga fena! Elektronik aletlere dikkat edin ve sağa sola küfür etmeyin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün her şeyi kökünden kaldırıp yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken kimseye zarar vermediğinizden emin olun.
Boğa
Otorite figürleriyle eğer ilişki kurmanız gereken, yardım almanız gereken konular varsa bunları değerlendirme içine almanızda fayda var.
İkizler
Sağa sola göndermeniz gereken evraklar, yazılar veya sunumunuz varsa bugün yapın. Ama bilginizden, hazırlığınızdan da kuşku duyabilirsiniz.
Yengeç
Devlet daireleri veya resmi konularla ilgili bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Ve bunlar üzerinde çalışmanız gerekebilir. Olumlu bakın duruma.
Aslan
Beraberlikler konusunda olumlu gelişmeler olabilir. Bu anlamda varsa önceden gelen sıkıntılar, olabilir bunlara pek yanaşmayın bugün.
Başak
Bugün sağlık konusunda başlangıçlara girişebilirsiniz. Uzun süredir ilk defa kariyerle ilgili iyi gelişmeler olabilir. Konuşmalara dikkat!
Terazi
Bugün çalışmanız lazım. O nedenle dikkatinizi toplamaya, önünüze küçücük bir iş bile gelse dikkatli ve özenli olmaya gayret edin.
Akrep
Bugün iş konusunda olumlu bir çözüm geliştirmeniz mümkün duruyor. Aile içinden gelebilecek yardımlar varsa kabul edin.
Yay
İş konusunda, artık çözüm konusunda gerçek adımlar atmanız söz konusu olabilir. Fırsatları kaçırmayın. Önünüze iyi bakmaya gayret edin.
Oğlak
Bugün kesinlikle maddi alanda elinizden geleni ardınıza koymayın, yapın, kotarın. Ama çevrenizden gelecek olumsuz yaklaşımlara dikkat edin.
Kova
Bugün gönül meselelerinde atak olabilirsiniz. Kararında olun yeter, yoksa kaş yapayım derken göz çıkabilir.
Balık
Biraz içe dönük olmanız mümkün. Aşk meselelerinde enteresan sözler duyabilirsiniz. Çok fazla kulak asmayın derim.