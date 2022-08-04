Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 04.08.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 1

Ay, Terazi burcundaki seyrine devam ediyor. Denge ve uyum arayışı pek çok kalbin yeniden ısınmasını, birlikteliğini sağlayabilir. Kullanın derim.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 2

Koç

Yeni ortaklıklara hevesli olabilirsiniz ancak elinizi gereğinden fazla taşın altına koymamaya dikkat edin.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 3

Boğa

Sağlığınız için yararlı fırsatlarla karşılaşabilir, yaratabilirsiniz. Kapalı alanlarda durmak yerine açık havada olmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 4

İkizler

Ben demeyi ne kadar öğrendiğinizi test edeceğiniz durumlar yaşanabilir, sonuç değil süreç odaklı olmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

Kurduğunuz ilişkiler yüzeysel kalabilir, özellikle ailenize karşı daha açık ve doğrudan bir tavır geliştirmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 6

Aslan

Zihinsel anlamda doyurucu iletişim ve kontaklar kurabilir, yakın çevrenizle bir arada olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 7

Başak

Dil becerilerinizi ve sahip olduğunuz kültürel birikimi kullanarak daha çeşitli ticari girişimlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 8

Terazi

Ön plana çıkmak ve bulunduğunuz alanlarda öncü olmak isteyebilirsiniz. Sosyal hayatınızdan da destek söz konusu.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 9

Akrep

Düşüncelerinizin ağırlığı fazla gelebilir, size neyin iyi geldiğini anlayıp öyle devam etmenizde yarar var.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 10

Yay

Çeşitli girişim fikirlerinizi başkalarıyla paylaşabilir, yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

İş hayatına ailenizdeki kadın figürlerden destek gelebilir, otoritelerinizle daha yakın ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 12

Kova

Felsefi nitelik taşıyan, sizi büyüten gelişmeler yaşayabilirsiniz. Karşınıza çıkan bütün durumlardan katkı sağlamaya çalışın derim.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022) - 13

Balık

Kendinizi daha değerli hissedebilir, hayatı daha anlamlı kılan gelişmeler yaşayabilirsiniz.

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