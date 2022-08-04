Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 04.08.2022 - 00:00
Ay, Terazi burcundaki seyrine devam ediyor. Denge ve uyum arayışı pek çok kalbin yeniden ısınmasını, birlikteliğini sağlayabilir. Kullanın derim.
Koç
Yeni ortaklıklara hevesli olabilirsiniz ancak elinizi gereğinden fazla taşın altına koymamaya dikkat edin.
Boğa
Sağlığınız için yararlı fırsatlarla karşılaşabilir, yaratabilirsiniz. Kapalı alanlarda durmak yerine açık havada olmayı tercih edebilirsiniz.
İkizler
Ben demeyi ne kadar öğrendiğinizi test edeceğiniz durumlar yaşanabilir, sonuç değil süreç odaklı olmayı tercih edebilirsiniz.
Yengeç
Kurduğunuz ilişkiler yüzeysel kalabilir, özellikle ailenize karşı daha açık ve doğrudan bir tavır geliştirmeniz gerekebilir.
Aslan
Zihinsel anlamda doyurucu iletişim ve kontaklar kurabilir, yakın çevrenizle bir arada olabilirsiniz.
Başak
Dil becerilerinizi ve sahip olduğunuz kültürel birikimi kullanarak daha çeşitli ticari girişimlerde bulunabilirsiniz.
Terazi
Ön plana çıkmak ve bulunduğunuz alanlarda öncü olmak isteyebilirsiniz. Sosyal hayatınızdan da destek söz konusu.
Akrep
Düşüncelerinizin ağırlığı fazla gelebilir, size neyin iyi geldiğini anlayıp öyle devam etmenizde yarar var.
Yay
Çeşitli girişim fikirlerinizi başkalarıyla paylaşabilir, yeni hedefler belirleyebilirsiniz.
Oğlak
İş hayatına ailenizdeki kadın figürlerden destek gelebilir, otoritelerinizle daha yakın ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz.
Kova
Felsefi nitelik taşıyan, sizi büyüten gelişmeler yaşayabilirsiniz. Karşınıza çıkan bütün durumlardan katkı sağlamaya çalışın derim.
Balık
Kendinizi daha değerli hissedebilir, hayatı daha anlamlı kılan gelişmeler yaşayabilirsiniz.