Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün cesaretinizle ön plana çıkacağınız olaylar yaşanabilir. Karar alma süreçlerinde liderlik üstlenmeniz gerekebilir ve bunu başarıyla yerine getireceksiniz. Ancak aceleyle hareket etmek yerine planlı adımlar atmak daha faydalı olur. İş hayatınızda önemli bir teklif alabilir veya geçmişte verdiğiniz bir emeğin karşılığını alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde açık ve net olmak, gereksiz yanlış anlamaları önleyecektir. Aşk hayatınızda ise hareketlilik var; tutkulu bir konuşma ya da sürpriz bir mesaj kalbinizi kıpırdatabilir. Günü enerjik ama dengeli geçirmeye dikkat edin.