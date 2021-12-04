Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 04.12.2021 - 05:34

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 1

Yay burcunda güneş tutulması

Hayata bakış açımızı değiştirecek olan bu tutulma, bizi inançta ve yurt dışı ile ilişkilerimiz başta olmak üzere dönüştürecek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 2

Koç

Zaten stresli olan bir durumu daha da kötüleştirerek yanlış yöne götürme riskiniz olabilir bugün.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 3

Boğa

Kişisel durumunuzla ilgili dürüst bir değerlendirme yapması için dışardan bakan birine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 4

İkizler

Sizin için birilerinin vaatlerini yerine getirmediğinden şikayet etmeden önce sorumluluklarınızı hatırlayın ve yarım kalan işlerinizi halledi.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Evinize, ailenize ve arkadaşlarınıza daha fazla odaklanın ve en çok sevdiğiniz kişiye özel ilgi gösterin. Karşınızdakini doğru anlamaya bakın.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 6

Aslan

Sosyal etkinlikler, sahip olduğunuz değerleri size bir kere daha gösterebilir. Biraz hareket edin, karışın insanların içine.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 7

Başak

Biraz farklı bir şeye dahil olmak için gelen bir daveti veya teklifi geri çevirmeyin. Keza çevrenizle az ilgilenin aşık falan olabilirsiniz bugün.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 8

Terazi

Herkesi planlarınıza dahil etmeye kalkmayın bugün. Az ama öz kişiler size daha iyi gelecektir. Tembel enerjiden hadi bir sıyrılın bakalım.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 9

Akrep

Aklınızı bugün özgür kılın ve başladığınız ama bitirmediğiniz projeleri sürdürmeniz için size yardımcı olabilecek insanların yanında  gayret edin.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 10

Yay

Bugün borcunuzu almak için muhatabınızı zorlamalısınız ki kendi borçlarınızı kapatabilesiniz. Yapılması gerekenleri yapmaktan kaçınmayın.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Planlarınızı takip edebilir ve üzerinde çalıştığınız şeyin önemli bir şeye dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Fırsatları kollayın.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 12

Kova

Kişisel gelişimler meyvesini verecek gibi görünüyor. Gelirinizi artırmak için neler yapabileceğinizi düşünün. Yenilikçi fikirlerinizden korkmayın.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021) - 13

Balık

Harika bir ortaklık, iyi arkadaşlıklar ve bazı yeni ve yaratıcı fikirler; eğer vermeye-almaya istekliysen mümkündür.

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