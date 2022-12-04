Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022)

Ay, Koç burcundaki seyrine devam ediyor. Denemek isteyip de cesaret edemediğiniz konularda şanslı fırsatlar elde edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Gergin ruh halinizi işe veya çevrenize yansıtma olasılığınız mevcut, enerjinizi şekillendirmek istediğiniz kalıplara yönlendirmenizde fayda var.
BOĞA
Söylenmemiş sözlerin yarattığı pasif agresif enerjiyi spor gibi aktif aktivitelerle atabilirsiniz, kontrol edemediğiniz konular gündeme gelebilir.
İKİZLER
Sosyal ortam ve gruplarda ani çıkışlar yaşanabilir, sabırlı olmanız gereken konuları ertelemenizde fayda var.
YENGEÇ
Kendinizi olduğunuzdan daha iyi görmeniz mümkün ancak gerçekçi bir bakış açısı edinmek için insiyatif almayı tercih edebilirsiniz. İş hayatında olumlu gelişmeler mevcut.
ASLAN
Geleceğe yönelik cesur atılımlarda bulunabilirsiniz, bir rutinden ziyade farklı aktivitelerde bulunmak iyi hissettirebilir.
BAŞAK
Partnerinizle yakınlaşmak isterken baskı kurmamaya dikkat. Ortaklı kazançlar üzerinden çeşitli diyaloglara girebilirsiniz.
TERAZİ
İkili ilişkilerde fedakârlıktan uzaklaşarak bencil bir şekilde hareket etmeniz gerekebilir, karar alırken aceleci olmayın derim.
AKREP
İş hayatında oldukça aktif ve hareketli olabilirsiniz. Sağlığınızın sinyallerini dikkate almanızda fayda var.
YAY
Romantik ilişkilerinizde gergin dakikalar yaşanabilir. Çocuksu tarafınızın kendini hissettirmesi mümkün.
OĞLAK
Aile içi iletişim kurarken nabzı yükselten diyaloglar gerçekleşebilir. Disiplin etme arzunuzu kontrol etmenizde fayda var.
KOVA
Ani çıkışlar ve patlamalar gerçekleşebilir, şekillendirmek istediğiniz konularda yaratıcı olabilirsiniz.
BALIK
Finansal konularda girişimleriniz olabilir. Kendi fikir ve düşüncelerinizi paylaşırken hırçın tavır sergilemeniz mümkün.