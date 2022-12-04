Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 1

Ay, Koç burcundaki seyrine devam ediyor. Denemek isteyip de cesaret edemediğiniz konularda şanslı fırsatlar elde edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Gergin ruh halinizi işe veya çevrenize yansıtma olasılığınız mevcut, enerjinizi şekillendirmek istediğiniz kalıplara yönlendirmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Söylenmemiş sözlerin yarattığı pasif agresif enerjiyi spor gibi aktif aktivitelerle atabilirsiniz, kontrol edemediğiniz konular gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Sosyal ortam ve gruplarda ani çıkışlar yaşanabilir, sabırlı olmanız gereken konuları ertelemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Kendinizi olduğunuzdan daha iyi görmeniz mümkün ancak gerçekçi bir bakış açısı edinmek için insiyatif almayı tercih edebilirsiniz. İş hayatında olumlu gelişmeler mevcut.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Geleceğe yönelik cesur atılımlarda bulunabilirsiniz, bir rutinden ziyade farklı aktivitelerde bulunmak iyi hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Partnerinizle yakınlaşmak isterken baskı kurmamaya dikkat. Ortaklı kazançlar üzerinden çeşitli diyaloglara girebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

İkili ilişkilerde fedakârlıktan uzaklaşarak bencil bir şekilde hareket etmeniz gerekebilir, karar alırken aceleci olmayın derim.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 9

AKREP

İş hayatında oldukça aktif ve hareketli olabilirsiniz. Sağlığınızın sinyallerini dikkate almanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 10

YAY

Romantik ilişkilerinizde gergin dakikalar yaşanabilir. Çocuksu tarafınızın kendini hissettirmesi mümkün.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Aile içi iletişim kurarken nabzı yükselten diyaloglar gerçekleşebilir. Disiplin etme arzunuzu kontrol etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 12

KOVA

Ani çıkışlar ve patlamalar gerçekleşebilir, şekillendirmek istediğiniz konularda yaratıcı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022) - 13

BALIK

Finansal konularda girişimleriniz olabilir. Kendi fikir ve düşüncelerinizi paylaşırken hırçın tavır sergilemeniz mümkün.

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