Günlük burç yorumları (4 Ekim 2024)

Sevgili astrolojiseveler hepinize merhabalar, bugün iletişim, ulaşım konularında yaşanacak kazalara dikkat etmelisiniz. Anlaşmalar sözleşmeler konusunda sorunlar çıkabilir, uzlaşma sağlamak zorlaşabilir. Öğlen 13:40 ile 14:20 saatlerinde ay boşlukta olacak, bu süreçte herhangi bir işiniz ile ilgili sonuç almak mümkün olmayabilir.

14:24 itibariyle Ay akrep burcuna geçiyor, ihtiras, tutku, yoğun duygular ön plana çıkıyor. Bir şeyi sonuna kadar yaşamak, bazen tüketmek, en yüksek enerji ile ilişkilere odaklanmak hissedilen enerjiler arasında olacak.