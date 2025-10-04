Günlük burç yorumları (4 Ekim 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Ekim 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün sabah saatlerinde yoğun bir telaş hissedebilirsiniz. Günlük sorumluluklar üst üste gelmiş gibi görünse de enerjinizi doğru yönlendirdiğinizde bu tempoyu lehinize çevirebilirsiniz. Aşk hayatında ise ilişkideki güç dengeleri ön planda olacak. Partnerinizin sözlerine kulak vermek ve sadece kendi bakış açınızla hareket etmemek, sorunları büyümeden çözebilir. İş yaşamında özellikle hızlı kararlar alınması gereken durumlar yaşanabilir; içgüdülerinize güvenin ama detayları da atlamayın. Maddi anlamda ertelediğiniz bir ödeme ya da gelir bugün beklenmedik şekilde gündeme gelebilir.