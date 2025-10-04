Günlük burç yorumları (4 Ekim 2025)

İkizler: Bugün ailevi konular, ev ortamı ve geçmişle ilgili meseleler ön plana çıkıyor. Aşk hayatında partnerinizle daha çok ev ortamında vakit geçirmek, birlikte yemek yapmak ya da anıları yad etmek ilişkinize sıcaklık katabilir. Bekarsanız eski bir aşk yeniden kapınızı çalabilir. İş yaşamında ise ofis düzeni, evden çalışma ya da taşınma gibi konular gündeme gelebilir. Bugün çevrenizi düzenleyerek zihinsel olarak da arınma sağlayabilirsiniz. Maddi anlamda evle ilgili beklenmedik bir harcama ortaya çıkabilir.