Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

04.09.2021 - 06:10

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 1

Karizmanız boydan boya çizilebilir

Büyük değişimlere, kahraman olmaya pek meraklı olabiliriz bugün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 2

Koç

Bugün ne kendinizi gerin ne de çevrenizi. En iyisi mümkünse hele aşksa konu kesinlikle sus pus kalmanızda fayda var. Susmayı başarın bence.

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 3

Boğa

Bugün öyle aile üyeleriyle oturup yanyana tatlı tatlı sohbet etmeyi düşünüyorsanız, bence hemen bu fikirden vaz geçin. Tartışma çıkabilir.

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 4

İkizler

Evet siz arkadaşlarınız için düşünmeden elinizi taşın altına sokarsınız. Ama çevreniz bunu sizin için gerektiğinde yapıyor mu?

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Maddi anlamda vericiliğinizi bir kere daha düşünün.  Bu tutum ve davranışınız bir zaman sonra sizin için göreve dönüşebilir. Sizden her istenileni yapmayın. 

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 6

Aslan

Bugün ille de yapmanız gereken işler var diyerek ekstradan çalışmanız istenebilir. Veya angarya yüklenebilir üstünüze dikkat edin.

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 7

Başak

Tartışmayın ve gerginliklere kendinizi bırakmayın derim. Yol ayrımında bulunan bazı konularda size akıl danışmak isteyenler sizi oyalayabilir.

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 8

Terazi

Şans oyunları veya spekülatif yatırımlar konusunda çok fazla ısrarcı olmayın. Çünkü zararlı çıkan siz olabilirsiniz. İddialaşmayın çevrenizle.

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 9

Akrep

İş, para ve çalışma hayatı konusunda tam bir alavere dönebilir arkanızdan. O nedenle ne yaparsanız yapın bugün sinirlerinize hakim olun. 

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 10

Yay

Yola çıkacaksanız veya uzak yollarla ilgili bazı planlarınız varsa bence bugün yapmanız gerekeni yapın bu konuda ama parayı doğru hesaplayın. 

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Cinsel konular, uyku ve rüyalarınız… Yani işin gerçeği bugün psikolojinize dikkat edin derim. Çünkü bir anda kendinizi bu konularda bitkin hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 12

Kova

Aşk konusunda yani kısa vadeli ilişkiler konusunda hiçte fena değilsiniz. Bugün bu anlamda hareket almanız gerekiyorsa alın ve eyleme geçin derim.

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021) - 13

Balık

Ortalığı toplayıp çevrenizi mutlu etmek adına abuk sabuk koşturmazsanız bugün pek de güzel bir gün geçirebilirsiniz. Bencil olun biraz.

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