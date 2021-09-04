Günlük burç yorumları (4 Eylül 2021)

04.09.2021 - 06:10
Karizmanız boydan boya çizilebilir
Büyük değişimlere, kahraman olmaya pek meraklı olabiliriz bugün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün ne kendinizi gerin ne de çevrenizi. En iyisi mümkünse hele aşksa konu kesinlikle sus pus kalmanızda fayda var. Susmayı başarın bence.
Boğa
Bugün öyle aile üyeleriyle oturup yanyana tatlı tatlı sohbet etmeyi düşünüyorsanız, bence hemen bu fikirden vaz geçin. Tartışma çıkabilir.
İkizler
Evet siz arkadaşlarınız için düşünmeden elinizi taşın altına sokarsınız. Ama çevreniz bunu sizin için gerektiğinde yapıyor mu?
Yengeç
Maddi anlamda vericiliğinizi bir kere daha düşünün. Bu tutum ve davranışınız bir zaman sonra sizin için göreve dönüşebilir. Sizden her istenileni yapmayın.
Aslan
Bugün ille de yapmanız gereken işler var diyerek ekstradan çalışmanız istenebilir. Veya angarya yüklenebilir üstünüze dikkat edin.
Başak
Tartışmayın ve gerginliklere kendinizi bırakmayın derim. Yol ayrımında bulunan bazı konularda size akıl danışmak isteyenler sizi oyalayabilir.
Terazi
Şans oyunları veya spekülatif yatırımlar konusunda çok fazla ısrarcı olmayın. Çünkü zararlı çıkan siz olabilirsiniz. İddialaşmayın çevrenizle.
Akrep
İş, para ve çalışma hayatı konusunda tam bir alavere dönebilir arkanızdan. O nedenle ne yaparsanız yapın bugün sinirlerinize hakim olun.
Yay
Yola çıkacaksanız veya uzak yollarla ilgili bazı planlarınız varsa bence bugün yapmanız gerekeni yapın bu konuda ama parayı doğru hesaplayın.
Oğlak
Cinsel konular, uyku ve rüyalarınız… Yani işin gerçeği bugün psikolojinize dikkat edin derim. Çünkü bir anda kendinizi bu konularda bitkin hissedebilirsiniz.
Kova
Aşk konusunda yani kısa vadeli ilişkiler konusunda hiçte fena değilsiniz. Bugün bu anlamda hareket almanız gerekiyorsa alın ve eyleme geçin derim.
Balık
Ortalığı toplayıp çevrenizi mutlu etmek adına abuk sabuk koşturmazsanız bugün pek de güzel bir gün geçirebilirsiniz. Bencil olun biraz.