Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 04.09.2022 - 00:05

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 1

Ay, Yay burcundaki seyrine devam ediyor. Varolan her şeyi gözden geçirip iyi ve kötüyü yeniden değerlendirebilirsiniz.  

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 2

KOÇ

Eğitim hayatından sevindirici haberler alabilir, bilgi ve deneyiminizi arttıracak seyahatlerde bulunabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 3

BOĞA

Son derece güçlü tutkularınız doğrultusunda hareket edebilir, gizemli konulara ilgi duyabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Eşiniz veya partnerinizle olan ilişkinizde daha sorgulayıcı ve irdeleyici tavır gösterebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

Evcil hayvanlar ve yaşadığınız yerde bakım ihtiyacı olanlarla ilgilenebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Aşk hayatında adanmışlık enerjisine girebilirsiniz, düşünmeden hareket edeceğiniz durumlar söz konusu olabilir

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Ev ve aile yaşamını iyileştirmek için vakit harcayabilirsiniz. Anne baba figürleri arasında uyum sağlamanız gerekebilir. 

 

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Edebiyat ve sanatla ilgilenebilir, kültürel faaliyetlere katılabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 9

AKREP

Kendinize haksızlık ettiğiniz konularınızla yüzleşebilir, daha tutarlı bir bakış açısı edinebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 10

YAY

Hayata güneş gibi doğmaya hazırsınız, yapmak istediğiniz işlerde şans sizden yana. 

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Unu eleyip duvara asmış gibi sakin ve dingin hissedebilirsiniz, plan ve programlı ilerlemek iyi hissettirebilir. 

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 12

KOVA

Gruplar ve topluluklarda insanları yönlendirip, yardımcı olarak aktif rol üstlenebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2022) - 13

BALIK

Ebeveyn ve aile büyüklerinizle planlar yapabilir, göz önünde olacağınız toplantılara katılabilirsiniz.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER