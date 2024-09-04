Günlük burç yorumları (4 Eylül 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün Ay-Uranüs ve Plüton arasında toprak üçgeni oluşacak. Yeni ay ile ilgili toprak ve fiziki koşulların değişimi adına sıkı bir başlangıç olabilir. Ancak Merkür ile Uranüs arasındaki açı gerginliğe doğru giderken, diğer tarafta Ay ile Neptün arasında karşıtlık açı oluşacakken bazı değişimler istediğimiz gibi sonuç vermeyebilir.